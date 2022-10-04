Лукашенко: каждый, кто может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться. Это касается и женщин, и мужиков

Новости Беларуси. Беларусь не нуждается в мобилизации, но учиться военному делу настоящим образом необходимо. Речь об этом шла 4 октября на совещании по вопросам военной безопасности, участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бессрочная задача Президента – неприкосновенность каждого сантиметра государственной границы. Кроме того, Александр Лукашенко поручил держать на контроле военную подготовку и работу с резервом. Держать оружие в руках военнообязанные должны уметь вне зависимости от обстановки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах. Еще раз подчеркиваю: кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал. Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали.

Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью. Цель наших Вооруженных Сил и силовиков – защитить нашу землю и наше государство. Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим.