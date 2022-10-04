«Мы этого не прячем». Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Сколько я служу Президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: «Если хочешь мира, готовься к войне». Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное, модернизируем свои Вооруженные Силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете.

Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить? Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет.

Бессрочная задача Президента, хорошо известная белорусскому силовому блоку – неприкосновенность каждого сантиметра государственной границы. Кроме того, Александр Лукашенко поручил держать на контроле военную подготовку.