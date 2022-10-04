Петришенко: нужно обеспечить максимальную социализацию детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Нужно обеспечить максимальную социализацию детей с особенностями развития. Такую позицию на заседании Национальной комиссии по правам ребенка обозначил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране на законодательном уровне закреплен ряд новаций, связанных в первую очередь с обеспечением необходимых инклюзивных аспектов и подходов. Сеть центров коррекционного развития должна сделать все, чтобы особый ребенок не попал в категорию инвалидов. Большую роль в своевременной реабилитации играет и межведомственное сотрудничество.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В первую очередь Министерство здравоохранения, центры раннего вмешательства, далее центры развивающего и коррекционного развития и реабилитации системы Министерства образования, ну и в дальнейшем центры социального обслуживания населения. Поэтому межведомственное взаимодействие от Министерства здравоохранения, Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты – важный аспект, который мы должны обеспечить. Мы должны обеспечить максимальную социализацию и исключение инвалидизации наших граждан.