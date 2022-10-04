Лукашенко: «Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и её союзников»

Новости Беларуси. Геополитический прогноз 4 октября озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности: Россия нарастит усилия в специальной военной операции, а Запад будет стремиться еще больше вооружать Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силовой блок Президент собрал планово, чтобы проанализировать обстановку и выработать меры реагирования. Глава государства, скорее, для общественности в очередной раз подчеркнул – никакого чрезвычайного повода нет, но игнорировать военно-политическое обострение в регионе нельзя. О спокойствии в ближайшее время думать не придется, убежден Александр Лукашенко. По крайней мере об этом говорят шаги Запада, который продолжает вооружать Украину. Кроме того, сама за себя говорит интенсивность разведывательных полетов вблизи белорусских рубежей. Провокационно ведут себя и украинская, и польская, и литовская стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чрезвычайщины никакой нет. Поэтому и повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно. Ситуация обострена, не снижается накал специальной военной операции, Запад активно подливает масло в огонь в виде военной помощи и всесторонней поддержки украинского режима. На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций. Цель этих действий ясна и понятна: Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю. Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов.

К Беларуси у коллективного Запада свои счеты. Поэтому в Европе сохраняется 35-тысячная группировка войск НАТО, из которой большая, наверное, группировка тысяч в 25 – в сопредельных с Беларусью странах. Не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ. Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы Беларуси.