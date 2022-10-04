Как храм выглядел в XI веке и где в Беларуси строят такой же? Интересные факты о Софийском соборе

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Говорить о вопросах духовности непросто, ведь они касаются сокровенной жизни человека. Прикоснемся к самым актуальным событиям, постараемся увидеть в них не только внешнюю сторону, но и исторические основания, их содержание и смысл.

Сегодня Софийский собор выглядит так, а некогда, в XI веке, это был величественный храм с семью куполами по форме креста. Прообразом для его возведения послужил знаменитый Софийский собор в Константинополе. Наряду с Полоцком храмы в честь Софии, премудрости Божией, были возведены в Киеве и Новгороде. Реликвия, призванная оберегать белорусов. Непростая история креста преподобной Евфросинии Полоцкой – читайте далее.

Греческое слово «софия», означающее мудрость, мастерство, полочане понимали и как символ духовного единения жителей княжества. А в XIX веке именно здесь состоялся собор, воссоединивший униатов с православными через почти 2,5 века от заключения Брестской унии.

Сегодня София Полоцкая большую часть времени принимает посетителей как музей, но храм не утратил и своего богослужебного значения. Раз в год, 5 июня, в День памяти святой Евфросинии, здесь служится ранняя литургия, и все паломники крестным ходом идут к месту, где преподобная основала монастырь, ставший на тот момент сердцем духовной жизни наших земель. Каково было верующим в СССР и почему все на Земле создано для человека? Рассказал архиепископ Феодосий – подробности.