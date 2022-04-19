От кирпича до инженерных сетей – всё отечественное. Почему санкции ЕС не повлияли на работу «Стройтреста №25»?

Новости Беларуси. Строительная отрасль Беларуси в условиях санкционного давления показывает стабильную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные стройматериалы, импортозамещение ключевых позиций и свои квалифицированные кадры. В Барановичах, одном из крупнейших райцентров страны с населением более 120 тысяч человек, возводят новый микрорайон. Кристина Протосовицкая о том, как будем строить, когда некоторые откровенно заинтересованы рушить отношения.

Свои виды на белорусские краявиды рождаются здесь. Это собственный цех по производству окон из алюминиевых и ПВХ-профилей в Барановичах. Не зависеть от подрядчиков и все делать под ключ. В «Стройтресте № 25» нехитрый секрет успеха нашли еще в 2019-м, когда освоили сложнейшее витражное производство. Спрос на рынке стабильно высокий.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

На строительные перспективы белорусы будут смотреть из панорамных и витражных окон, ведь они у нас собственного производства – и стеклопакеты, и пластик. Единственное, что импортное, – фурнитура. Доставляют ее из стран ЕС. Но и здесь уже ищут альтернативных поставщиков. Как говорится, на всякий случай китайское и турецкое направление.

Есть и российские фурнитурщики, правда, завод в стране-соседке в стадии запуска. Сегодня загрузка производственных цехов на 100 %. В месяц здесь собирают две тысячи метров квадратных окон – этого хватит, чтобы остеклить за раз многоподъездный девятиэтажный дом. В «Стройтресте № 25» сами же себя обеспечивают всеми материалами. От кирпича до инженерных сетей – все отечественное. Импорт приходится на инструменты и спецработы по электрике и сантехнике. Здесь ощутили и колебание курса, и логистический сумбур. После закрытия отечественного завода отопительного оборудования чугунные радиаторы закупали в Луганске. Теперь есть вопросы.