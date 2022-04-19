От кирпича до инженерных сетей – всё отечественное. Почему санкции ЕС не повлияли на работу «Стройтреста №25»?
Новости Беларуси. Строительная отрасль Беларуси в условиях санкционного давления показывает стабильную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные стройматериалы, импортозамещение ключевых позиций и свои квалифицированные кадры. В Барановичах, одном из крупнейших райцентров страны с населением более 120 тысяч человек, возводят новый микрорайон.
Кристина Протосовицкая о том, как будем строить, когда некоторые откровенно заинтересованы рушить отношения.
Свои виды на белорусские краявиды рождаются здесь. Это собственный цех по производству окон из алюминиевых и ПВХ-профилей в Барановичах. Не зависеть от подрядчиков и все делать под ключ. В «Стройтресте № 25» нехитрый секрет успеха нашли еще в 2019-м, когда освоили сложнейшее витражное производство. Спрос на рынке стабильно высокий.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На строительные перспективы белорусы будут смотреть из панорамных и витражных окон, ведь они у нас собственного производства – и стеклопакеты, и пластик. Единственное, что импортное, – фурнитура. Доставляют ее из стран ЕС. Но и здесь уже ищут альтернативных поставщиков. Как говорится, на всякий случай китайское и турецкое направление.
Есть и российские фурнитурщики, правда, завод в стране-соседке в стадии запуска. Сегодня загрузка производственных цехов на 100 %. В месяц здесь собирают две тысячи метров квадратных окон – этого хватит, чтобы остеклить за раз многоподъездный девятиэтажный дом. В «Стройтресте № 25» сами же себя обеспечивают всеми материалами. От кирпича до инженерных сетей – все отечественное. Импорт приходится на инструменты и спецработы по электрике и сантехнике. Здесь ощутили и колебание курса, и логистический сумбур. После закрытия отечественного завода отопительного оборудования чугунные радиаторы закупали в Луганске. Теперь есть вопросы.
Сергей Ляшук, заместитель директора филиала предприятия «Стройтрест № 25»:
На сегодня все строители Беларуси остались без собственных отопительных приборов. Нам приходится искать другие пути, закупать эту продукцию. Сегодня такого же производства нет, поэтому приходится рассматривать варианты закупки импортных батарей.
Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2. Подробнее.
Предприятие – это больше 1 200 человек. Сегодня есть работа для каждого. В планах, в том числе, и экспорт строительных услуг. Подтверждают: квалификации хватит, чтобы взяться и за такой амбициозный проект, как космодром Восточный в России. Об участии белорусских строителей говорили на самом высоком – президентском уровне.