Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2
Новости Беларуси. Строительная отрасль Беларуси в условиях санкционного давления показывает стабильную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные стройматериалы, импортозамещение ключевых позиций и свои квалифицированные кадры. В Барановичах, одном из крупнейших райцентров страны с населением более 120 тысяч человек, возводят новый микрорайон.
От кирпича до инженерных сетей – все отечественное. Почему санкции ЕС не повлияли на работу «Стройтреста № 25» ? Читать здесь.
Барановичское предприятие – один из крупнейших застройщиков для 120-тысячного города. Сегодня они возводят новый микрорайон Северный-2. Строго по сроку.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Строители трудятся над второй очередью – это параллельное возведение сразу восьми многоэтажных домов. В этом и выгода – за счет высокого темпа снижаются издержки. Ключи от первого хозяева получат уже в мае.
Строительный сектор – лакмусовая бумажка работы экономики страны. Это как никто другой знает Алексей Петлицкий. На его трудовой стаж пришлась эпоха перестройки и дефолта, когда отрасль и хоронили, и воскрешали.
Алексей Петлицкий, заместитель генерального директора предприятия «Стройтрест № 25»:
На сегодня проблем пока нет, за исключением одного – логистика и сроки поставки. А так при оплате мы все получаем, и имеем, и успешно закрываем строительные объемы. Наша строительная отрасль – в условиях санкций по некоторым позициям есть и небольшой плюс.