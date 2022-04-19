Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2

Новости Беларуси. Строительная отрасль Беларуси в условиях санкционного давления показывает стабильную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные стройматериалы, импортозамещение ключевых позиций и свои квалифицированные кадры. В Барановичах, одном из крупнейших райцентров страны с населением более 120 тысяч человек, возводят новый микрорайон. От кирпича до инженерных сетей – все отечественное. Почему санкции ЕС не повлияли на работу «Стройтреста № 25» ? Читать здесь.

Барановичское предприятие – один из крупнейших застройщиков для 120-тысячного города. Сегодня они возводят новый микрорайон Северный-2. Строго по сроку.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Строители трудятся над второй очередью – это параллельное возведение сразу восьми многоэтажных домов. В этом и выгода – за счет высокого темпа снижаются издержки. Ключи от первого хозяева получат уже в мае.

Строительный сектор – лакмусовая бумажка работы экономики страны. Это как никто другой знает Алексей Петлицкий. На его трудовой стаж пришлась эпоха перестройки и дефолта, когда отрасль и хоронили, и воскрешали.