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Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2

19 апреля 2022 19:17
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Новости Беларуси. Строительная отрасль Беларуси в условиях санкционного давления показывает стабильную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные стройматериалы, импортозамещение ключевых позиций и свои квалифицированные кадры. В Барановичах, одном из крупнейших райцентров страны с населением более 120 тысяч человек, возводят новый микрорайон.

От кирпича до инженерных сетей – все отечественное. Почему санкции ЕС не повлияли на работу «Стройтреста № 25» ? Читать здесь.

Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2-1

Барановичское предприятие – один из крупнейших застройщиков для 120-тысячного города. Сегодня они возводят новый микрорайон Северный-2. Строго по сроку.

Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Строители трудятся над второй очередью это параллельное возведение сразу восьми многоэтажных домов. В этом и выгода – за счет высокого темпа снижаются издержки. Ключи от первого хозяева получат уже в мае.

Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2-7

Строительный сектор – лакмусовая бумажка работы экономики страны. Это как никто другой знает Алексей Петлицкий. На его трудовой стаж пришлась эпоха перестройки и дефолта, когда отрасль и хоронили, и воскрешали.

Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2-10

Алексей Петлицкий, заместитель генерального директора предприятия «Стройтрест № 25»:
На сегодня проблем пока нет, за исключением одного – логистика и сроки поставки. А так при оплате мы все получаем, и имеем, и успешно закрываем строительные объемы. Наша строительная отрасль в условиях санкций по некоторым позициям есть и небольшой плюс.

# Строительство # общество # Кристина Протосовицкая # Алексей Петлицкий # Фотофакт

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