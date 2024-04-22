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Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»

22 апреля 2024 13:38
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От министерских должностей до местной вертикали власти. Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед каждым из назначенцев Александр Лукашенко поставил конкретные задачи.

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Министерства юстиции, всегда очень серьезное было министерство. Не мне тебе объяснять, что такое юстиция и что такое министерство. Ты все время работал в соответствующих должностях, особенно в последнее время в Администрации Президента. Приходилось не просто сталкиваться, а отчасти управлять, руководить некоторыми процессами в этом министерстве и совместно по многим направлениям работать. Очень хочу, чтобы работа получилась.

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»-4

Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу – это памятник можно ставить в любом месте. Особенно традиционно. Мы более-менее разведали наши минеральные удобрения и так далее. Но я не верю, что у нас нет больших объемов нефти. У нас сегодня работает одна компания. Неплохая компания, но это одна. Конкуренции нет, верим на слово только одному человеку. Не в обиду ему сказано, это очень хороший специалист. Тем не менее не мы придумали – конкуренция должна быть. Надо больше мнений, больше впечатлений и прочее. Ну и охрана окружающей среды. Нет такого места для жизни людей, которое подарила нам, белорусам, природа. И нам надо это сберечь.

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»-7

– Что касается, Елена Михайловна, вас, вы не боитесь этой работы?
– Нет.
– Стандартизация для нас вопрос серьезный. В том числе это связано и с защитой нашего рынка. Некоторые страны просто варварски пользуются этими методами. Мы не должны так. Но надо не забывать о том, что нам надо защищать и развивать свое.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Масляк # Елена Моргунова

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