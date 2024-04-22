Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»

От министерских должностей до местной вертикали власти. Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед каждым из назначенцев Александр Лукашенко поставил конкретные задачи.
От министерских должностей до местной вертикали власти. Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед каждым из назначенцев Александр Лукашенко поставил конкретные задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Министерства юстиции, всегда очень серьезное было министерство. Не мне тебе объяснять, что такое юстиция и что такое министерство. Ты все время работал в соответствующих должностях, особенно в последнее время в Администрации Президента. Приходилось не просто сталкиваться, а отчасти управлять, руководить некоторыми процессами в этом министерстве и совместно по многим направлениям работать. Очень хочу, чтобы работа получилась.
Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу – это памятник можно ставить в любом месте. Особенно традиционно. Мы более-менее разведали наши минеральные удобрения и так далее. Но я не верю, что у нас нет больших объемов нефти. У нас сегодня работает одна компания. Неплохая компания, но это одна. Конкуренции нет, верим на слово только одному человеку. Не в обиду ему сказано, это очень хороший специалист. Тем не менее не мы придумали – конкуренция должна быть. Надо больше мнений, больше впечатлений и прочее. Ну и охрана окружающей среды. Нет такого места для жизни людей, которое подарила нам, белорусам, природа. И нам надо это сберечь.
– Что касается, Елена Михайловна, вас, вы не боитесь этой работы?
– Нет.
– Стандартизация для нас вопрос серьезный. В том числе это связано и с защитой нашего рынка. Некоторые страны просто варварски пользуются этими методами. Мы не должны так. Но надо не забывать о том, что нам надо защищать и развивать свое.