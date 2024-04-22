«В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали

От министерских должностей до местной вертикали власти. Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед каждым из назначенцев Александр Лукашенко поставил конкретные задачи.
Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно». Подробности.
Большая часть кадровых назначений коснулась местной вертикали власти. Так, в Островецком, Берестовицком, Глусском, Костюковичском районах сменились председатели. Новый зам появился и у Анатолия Исаченко, социальную сферу в Могилевском облисполкоме теперь курирует Олег Стельмашок. А ответственность за развитие Новополоцка легла на плечи Игоря Бурмистрова. Он согласован на должность председателя горисполкома.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как всем говорю, так и вам хочу сказать. Вам предстоит управлять немалыми коллективами. У вас зоной ответственности будет определенная территория. Прошу не забывать, что вы «президенты» на этих территориях: в городах или районах городов, районных центрах. Работа будет непростая: год политический (вы это прекрасно знаете), и многие вопросы придется решать. Но сейчас – это касается и городов, и районных центров – посевная кампания, сельское хозяйство. Относительно неплохая погода. Но уже, наверное, залило слишком. Это говорит о том, что нам надо готовиться к засушливому лету, возможно, в мае-июне, когда нам нужны будут дожди, их не будет. Надо к этому готовиться. Поэтому каждый день, каждый час, каждую минуту нам надо видеть и вовремя все сделать. И горожане должны подключиться и помочь. Нам надо в этом году не просто себя обеспечить на будущий год, но и сделать задел на будущее. В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну.
В рабочем порядке согласовал глава государства первых заместителей ряда ведомств. Пошел на повышение Юрий Горбич, теперь он первый заместитель министра здравоохранения. Его место займет начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов. Кандидатуру Сергея Лукашевича, который ранее работал послом Беларуси в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае, Президент утвердил на должность первого заместителя министра иностранных дел.