«В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как всем говорю, так и вам хочу сказать. Вам предстоит управлять немалыми коллективами. У вас зоной ответственности будет определенная территория. Прошу не забывать, что вы «президенты» на этих территориях: в городах или районах городов, районных центрах. Работа будет непростая: год политический (вы это прекрасно знаете), и многие вопросы придется решать. Но сейчас – это касается и городов, и районных центров – посевная кампания, сельское хозяйство. Относительно неплохая погода. Но уже, наверное, залило слишком. Это говорит о том, что нам надо готовиться к засушливому лету, возможно, в мае-июне, когда нам нужны будут дожди, их не будет. Надо к этому готовиться. Поэтому каждый день, каждый час, каждую минуту нам надо видеть и вовремя все сделать. И горожане должны подключиться и помочь. Нам надо в этом году не просто себя обеспечить на будущий год, но и сделать задел на будущее. В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну.