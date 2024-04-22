Пётр Пархомчик рассказал о сферах взаимных интересов Беларуси и Архангельской области

Что касается промышленности, Беларусь не уступает конкурентам из Европы и США. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик на встрече с губернатором Архангельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно взаимовыгодное направление для сотрудничества – жилищное строительство. Беларусь готова оказать помощь не только в поставках необходимых материалов, но и в рабочих руках. Тем более что на российском рынке наши специалисты давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Более подробно о сферах взаимных интересов говорили сегодня в правительстве. Одно из перспективных направлений совместной работы – машиностроение. Наша страна готова закрывать потребности Архангельской области в карьерных самосвалах, тракторах, комбайнах, пассажирском транспорте и другой технике. Есть у российских гостей интерес и к лифтам отечественного производства. В 2023 году их там было установлено около полусотни.