«Непростой регион». Игорь Бурмистров назначен председателем Новополоцкого горисполкома

Иногда вопросы требуют нестандартного решения. Президент их не боится и регулярно практикует. Так, например, у руля Новополоцка отныне человек военный. На гражданскую работу он пришел с должности первого заместителя командующего внутренними войсками. Президент прямо говорит: если Игорь Бурмистров справится и в своем роде эксперимент окажется успешным, то его продолжат внедрять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что ты и сам в этом заинтересован. Для меня очень интересен такой вариант. Военные люди в достаточно молодом возрасте заканчивают военную службу (и армейцы, и внутренних войск, и другие). И отсиживаться дома – это как-то не для них. Я убежден, что военные люди справятся и с гражданской работой. Новополоцк – непростой регион, вы знаете, что он непростой. Поэтому я очень жду, что вы не просто так, в связи с вашим жестким характером (это надо), но помягче где-то войдете в курс дела и возьмете под контроль все, что касается функционирования предприятий и людей в Новополоцке. И я буду только доброе слышать о вашей работе. Но обязательно побуду в Новополоцке, посмотрю на этот вариант кадрового назначения.

И все же с учетом того, что в последнее время на уровне главы государства звучит тезис о том, что единственное, чего не хватает в Беларуси – это дисциплина, назначение вполне логичное и закономерное.