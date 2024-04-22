Прямой эфир

«Непростой регион». Игорь Бурмистров назначен председателем Новополоцкого горисполкома

22 апреля 2024 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Переговорами с российскими гостями рабочий день Президента не ограничился. От министерских должностей до местной вертикали власти – Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Непростой регион». Игорь Бурмистров назначен председателем Новополоцкого горисполкома-1

Иногда вопросы требуют нестандартного решения. Президент их не боится и регулярно практикует. Так, например, у руля Новополоцка отныне человек военный. На гражданскую работу он пришел с должности первого заместителя командующего внутренними войсками. Президент прямо говорит: если Игорь Бурмистров справится и в своем роде эксперимент окажется успешным, то его продолжат внедрять.

«Непростой регион». Игорь Бурмистров назначен председателем Новополоцкого горисполкома-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, что ты и сам в этом заинтересован. Для меня очень интересен такой вариант. Военные люди в достаточно молодом возрасте заканчивают военную службу (и армейцы, и внутренних войск, и другие). И отсиживаться дома – это как-то не для них. Я убежден, что военные люди справятся и с гражданской работой. Новополоцк – непростой регион, вы знаете, что он непростой. Поэтому я очень жду, что вы не просто так, в связи с вашим жестким характером (это надо), но помягче где-то войдете в курс дела и возьмете под контроль все, что касается функционирования предприятий и людей в Новополоцке. И я буду только доброе слышать о вашей работе. Но обязательно побуду в Новополоцке, посмотрю на этот вариант кадрового назначения.

И все же с учетом того, что в последнее время на уровне главы государства звучит тезис о том, что единственное, чего не хватает в Беларуси – это дисциплина, назначение вполне логичное и закономерное.

«Непростой регион». Игорь Бурмистров назначен председателем Новополоцкого горисполкома-5

Игорь Бурмистров, председатель Новополоцкого горисполкома:
Тот регион мне не чужой – я там уже когда-то проходил службу, но не в Новополоцке, а в Полоцке, поэтому с людьми я там знаком, люди там очень трудолюбивые. Если Новополоцк взять, то занятость населения там стопроцентная. Все задачи, которые поставлены Президентом, будут выполнены.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Игорь Бурмистров

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Цыбульский: «Архангельский порт будет для белорусских экспортёров очень интересен»
22 апреля 2024 16:50

Александр Цыбульский: «Архангельский порт будет для белорусских экспортёров очень интересен»

«Мы готовы работать сообща». Лукашенко и губернатор Архангельской области обсудили вопросы логистики
22 апреля 2024 16:43

«Мы готовы работать сообща». Лукашенко и губернатор Архангельской области обсудили вопросы логистики

Увеличилось количество разведывательных полётов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО
22 апреля 2024 16:27

Увеличилось количество разведывательных полётов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО

Кто помогает ХАМАС бороться с армией Израиля? Мнения экспертов
22 апреля 2024 15:21

Кто помогает ХАМАС бороться с армией Израиля? Мнения экспертов

«Без американской поддержки будет меньше возможностей». Что значит Израиль для США?
22 апреля 2024 15:18

«Без американской поддержки будет меньше возможностей». Что значит Израиль для США?

Почему возникает себорейный дерматит? Дерматолог назвала основные причины
22 апреля 2024 14:21

Почему возникает себорейный дерматит? Дерматолог назвала основные причины

«В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали
22 апреля 2024 14:00

«В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали

Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС
22 апреля 2024 13:46

Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС

Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Анонс ток-шоу «По существу»
22 апреля 2024 13:39

Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Анонс ток-шоу «По существу»

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»
22 апреля 2024 13:38

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»

Что скрывает закулисье мира IT? Эта книга расскажет всё о профессии программиста
22 апреля 2024 11:41

Что скрывает закулисье мира IT? Эта книга расскажет всё о профессии программиста

Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая
22 апреля 2024 11:41

Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая