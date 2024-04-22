Объём инвестиций в Ленинском районе с начала 2024 года составил более 118 млн рублей

Новости Беларуси. Объем инвестиций в Ленинском районе с начала 2024 года составил более 118 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го они выросли почти на 50 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В лидерах «Минскэнерго», Белорусская железная дорога и «Минскстрой». Также сейчас реализуется крупный инвестпроект городского технопарка на территории предприятия «МотоВелоЗавод». Первые корпуса сдадут в этом году. Окончательное завершение строительства запланировано на 2025-й. В перспективе здесь разместятся торговые, административные, научно-исследовательские и образовательные объекты, в том числе наукоемких, инновационных производственных предприятий. Продукция, выпускаемая в новых корпусах, будет ориентирована на экспорт. Например, лекарственные препараты в области животноводства.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

«МотоВелоЗавод» – это когда-то был флагман промышленности. Он и должен остаться флагманом, но там будут размещены самые высокоточные, самые наукоемкие предприятия. И это не только над продукцией «МотоВелоЗавода», это на всех тех предприятиях, которые будут являться участниками Парка высоких технологий, Минского городского парка. И на эту продукцию мы действительно рассчитываем.

Стоит отметить, что четверть производимой продукции в Ленинском районе отправляется на экспорт. Это шоколад и другие пищевые продукты, а также полимеры этилена, краски, растворители, спецмашины и оборудование. Поставки на внешние рынки осуществляют свыше двухсот предприятий района. Продукцию отправляют в Россию, Казахстан, Азербайджан и Китай.