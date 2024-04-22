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Лукашенко о посевной: нам надо не просто обеспечить себя на будущий год, но и сделать задел на будущее

22 апреля 2024 17:14
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Переговорами с российскими гостями рабочий день Президента не ограничился. От министерских должностей до местной вертикали власти – Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, придется вникать в непривычные вопросы, по большей части связанные с АПК, в стране пик посевной. И пусть назначенцы ее начало провели в предыдущих должностях, отвечать за ход и результаты будут уже в новых.

Лукашенко о посевной: нам надо не просто обеспечить себя на будущий год, но и сделать задел на будущее-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гомельской области надо подключаться к сельскому хозяйству прежде всего. К Могилевской области также вопросов предостаточно. В Костюковичах – знаю, очень хорошо наблюдаю за этим районом. Желательно, чтобы особенно в Костюковичах возможностей больше, чтобы этот показательный был у нас район. В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но сейчас, это касается и городов, и районных центров, посевная кампания, сельское хозяйство. Относительно неплохая погода, но уже, наверное, залило слишком. Это говорит о том, что нам надо готовиться к засушливому лету. Возможно, не хватит в мае-июне, когда нам нужны будут дожди, их не будет. Надо к этому готовиться, поэтому каждый день, час, минуту нам надо видеть и вовремя все сделать, горожане должны подключиться и помочь. Нам надо в этом году не просто обеспечить себя на будущий год, но и сделать задел на будущее.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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