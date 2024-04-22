Лукашенко о посевной: нам надо не просто обеспечить себя на будущий год, но и сделать задел на будущее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гомельской области надо подключаться к сельскому хозяйству прежде всего. К Могилевской области также вопросов предостаточно. В Костюковичах – знаю, очень хорошо наблюдаю за этим районом. Желательно, чтобы особенно в Костюковичах возможностей больше, чтобы этот показательный был у нас район. В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но сейчас, это касается и городов, и районных центров, посевная кампания, сельское хозяйство. Относительно неплохая погода, но уже, наверное, залило слишком. Это говорит о том, что нам надо готовиться к засушливому лету. Возможно, не хватит в мае-июне, когда нам нужны будут дожди, их не будет. Надо к этому готовиться, поэтому каждый день, час, минуту нам надо видеть и вовремя все сделать, горожане должны подключиться и помочь. Нам надо в этом году не просто обеспечить себя на будущий год, но и сделать задел на будущее.

Читайте также:

«Непростой регион». Игорь Бурмистров назначен председателем Новополоцкого горисполкома

«В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»