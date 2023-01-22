Прямой эфир

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?

22 января 2023 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже который месяц ведет настоящую войну с интернет-магазином «Вайлдберриз», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-1

Ольга Коршун, СТВ:
Дикие ягодки – так переводится название фирмы – буквально выжимали последние соки из кошельков белорусов и заставляли платить даже возврат за товар. Всего лишь три рубля, но с каждого по нитке. На такой торговый беспредел МАРТ не смотрел сквозь пальцы, вынес несколько предупреждений, дело дошло даже до суда, но это были всего лишь цветочки. Ягодки одичали в конец и продолжали нарушить белорусское законодательство. Пока в дело не вмешался глава государства, поручивший разобраться и принять жесткие меры.

Надоело, что на простых людях норовит нажиться каждый более хитровыдуманный, что кто-то наглеет, даже не краснея, при том, что в Беларуси пытаются цены обуздать. За этим наблюдают и будут наблюдать, и не стоит надеяться, что на кого-то прикроют глаза. Государство на защите интересов людей. А закон один для всех, и не важно, в какой реальности существует магазин.

Так кто вернет справедливость на торговые полки? Журналистское расследование провел Константин Герцев.

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-4

Очень интересная хорошая модель. Но может быть такое, что она будет смотреться слишком большой.

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-7

«Здравствуй, мама, меня обули!» – не приветствие, а крик души тысяч белорусов. Интернет-магазин «Вайлдберриз» решил заработать на слабости горе-покупателей. Более 30 миллионов наименований товара, система скидок, бесплатная доставка. Каких-то два-три клика вместо часов похождений по торговым центрам.

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-10

Алевтина Кулага, клиентка интернет-магазина «Вайлдберриз»:
Когда нет времени, почему бы не залезть на онлайн-площадку, к примеру, того же «Вайлдберриз» и не посмотреть себе что-то онлайн, полистать и выбрать какую-нибудь вещь? Но зачастую происходят такие ситуации. На картинке вещь одна, по качеству она смотрится так. А когда приходишь забирать заказ, смотрится совершенно иначе: не та ткань, не подошел размер, где-то, может быть, какой-то брак и так далее. Соответственно, возникает вопрос: что делать в этой ситуации? Конечно, такую вещь хочется вернуть.

Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-13

Если маститый шопоголик Алевтина Кулага заплатила за неоправданные ожидания, то гуру макияжа Екатерина Жук, для которой российский маркетплейс – чуть ли не единственный поставщик расходных материалов, отстегнула за товар с гнильцой.

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-16

Екатерина Жук, клиентка интернет-магазина «Вайлдберриз»:
Неприятно то, что возврат снимался, даже если бракованный товар или поврежденный приходит. То есть, если ты вообще не виноват, ты, возможно, бы его выкупил, но ты его возвращаешь. И за это тоже списываются деньги. Народ возмущен. Это в какой-то мере несправедливо, потому что «Вайлдберриз», условно, экономит место, не предоставляя как бы магазин. То есть ты просто заказал через интернет и пришел из магазина-склада забрал. Не платится зарплата продавцам посменно, там просто пункт выдачи и совершенно простая работа у сотрудников. Но ты не можешь выбрать заранее, глазами посмотреть, пощупать.

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-19

И таких историй с лихвой хватило бы на несколько томов уголовного дела. Сегодня торговая империя «Вайлдберриз» работает в шести странах мира. Только в Беларуси более 300 пунктов выдачи заказов. Битые покупатели уверяют: интернет-магазин с комиссии за возврат имеет приличный навар. В офисе компании от шулерских схем открещиваются – все идет на покрытие транспортных расходов.

Лукашенко поручил разобраться с магазином. Как белорусы боролись с «Вайлдберриз».

«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?-22

Абдулло Одинаев, ментор торговой площадки «Вайлдберриз»:
Бывало такое, что один клиент может заказать одну позицию в 20 цветах и выбрать один, а остальные 19 уедут обратно. То есть сам поставщик платит за доставку до клиента и еще платит за возврат. И это супер невыгодно.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Интернет-магазины # общество # Константин Герцев # Алевтина Кулага # Екатерина Жук # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Готовы ли белорусские лётчики защищать страну? Узнали, как проходит обучение
22 января 2023 17:16

Готовы ли белорусские лётчики защищать страну? Узнали, как проходит обучение

Лукашенко поручил разобраться с магазином. Как белорусы боролись с «Вайлдберриз»
22 января 2023 17:13

Лукашенко поручил разобраться с магазином. Как белорусы боролись с «Вайлдберриз»

Россия всё охотнее инвестирует в Беларусь. Как развивается экономическое сотрудничество Союзного государства?
22 января 2023 17:02

Россия всё охотнее инвестирует в Беларусь. Как развивается экономическое сотрудничество Союзного государства?