«Народ возмущён». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал?

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже который месяц ведет настоящую войну с интернет-магазином «Вайлдберриз», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Дикие ягодки – так переводится название фирмы – буквально выжимали последние соки из кошельков белорусов и заставляли платить даже возврат за товар. Всего лишь три рубля, но с каждого по нитке. На такой торговый беспредел МАРТ не смотрел сквозь пальцы, вынес несколько предупреждений, дело дошло даже до суда, но это были всего лишь цветочки. Ягодки одичали в конец и продолжали нарушить белорусское законодательство. Пока в дело не вмешался глава государства, поручивший разобраться и принять жесткие меры. Надоело, что на простых людях норовит нажиться каждый более хитровыдуманный, что кто-то наглеет, даже не краснея, при том, что в Беларуси пытаются цены обуздать. За этим наблюдают и будут наблюдать, и не стоит надеяться, что на кого-то прикроют глаза. Государство на защите интересов людей. А закон один для всех, и не важно, в какой реальности существует магазин. Так кто вернет справедливость на торговые полки? Журналистское расследование провел Константин Герцев.

Очень интересная хорошая модель. Но может быть такое, что она будет смотреться слишком большой.

«Здравствуй, мама, меня обули!» – не приветствие, а крик души тысяч белорусов. Интернет-магазин «Вайлдберриз» решил заработать на слабости горе-покупателей. Более 30 миллионов наименований товара, система скидок, бесплатная доставка. Каких-то два-три клика вместо часов похождений по торговым центрам.

Алевтина Кулага, клиентка интернет-магазина «Вайлдберриз»:

Когда нет времени, почему бы не залезть на онлайн-площадку, к примеру, того же «Вайлдберриз» и не посмотреть себе что-то онлайн, полистать и выбрать какую-нибудь вещь? Но зачастую происходят такие ситуации. На картинке вещь одна, по качеству она смотрится так. А когда приходишь забирать заказ, смотрится совершенно иначе: не та ткань, не подошел размер, где-то, может быть, какой-то брак и так далее. Соответственно, возникает вопрос: что делать в этой ситуации? Конечно, такую вещь хочется вернуть. Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?

Если маститый шопоголик Алевтина Кулага заплатила за неоправданные ожидания, то гуру макияжа Екатерина Жук, для которой российский маркетплейс – чуть ли не единственный поставщик расходных материалов, отстегнула за товар с гнильцой.

Екатерина Жук, клиентка интернет-магазина «Вайлдберриз»:

Неприятно то, что возврат снимался, даже если бракованный товар или поврежденный приходит. То есть, если ты вообще не виноват, ты, возможно, бы его выкупил, но ты его возвращаешь. И за это тоже списываются деньги. Народ возмущен. Это в какой-то мере несправедливо, потому что «Вайлдберриз», условно, экономит место, не предоставляя как бы магазин. То есть ты просто заказал через интернет и пришел из магазина-склада забрал. Не платится зарплата продавцам посменно, там просто пункт выдачи и совершенно простая работа у сотрудников. Но ты не можешь выбрать заранее, глазами посмотреть, пощупать.

И таких историй с лихвой хватило бы на несколько томов уголовного дела. Сегодня торговая империя «Вайлдберриз» работает в шести странах мира. Только в Беларуси более 300 пунктов выдачи заказов. Битые покупатели уверяют: интернет-магазин с комиссии за возврат имеет приличный навар. В офисе компании от шулерских схем открещиваются – все идет на покрытие транспортных расходов. Лукашенко поручил разобраться с магазином. Как белорусы боролись с «Вайлдберриз».