«И людей не обидеть, и позволить служить». Минобороны и Минздрав изменят требования к состоянию здоровья военнослужащих

Новости Беларуси. Летчики – одна из самых сложных специальностей в плане не то что освоения, но даже прохождения медицинского осмотра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А ведь из-за жестких требований мы могли бы лишиться талантливых представителей этой профессии, например, Николая Мочанского. Он несколько лет назад проявил исключительные качества и посадил вертолет с горящим двигателем, уведя его от жилой застройки. Спас и технику, и жизни, выучил не один десяток последователей. Но таких упорных – единицы, а правила приема на военные специальности все так же строги. С одной стороны, верно – это престиж службы. С другой, может быть где-то и анахронизм, учитывая, как за последнее время поменялись условия работы военных.

Ольга Коршун, СТВ:

Некоторые недочеты по здоровью реально оказываются не так критичны для службы. Посудите сами, по нашему законодательству сейчас незначительное снижение зрения, которое корректируется обычными линзами, становится препятствием для поступления на службу тем, кто закончил кадетское училище явно чтобы продолжить военную карьеру. У нас еще с 1990-х, когда на вооружении стояли другие образцы техники, есть определенный перечень заболеваний, которые не позволяют исполнять воинскую обязанность. Хотя сегодня, с развитием технологий, молодой человек вполне успешно может выполнять обязанности оператора систем ПВО или быть оператором спутниковой системы связи, несмотря на наличие ограничений по здоровью.

Ольга Коршун:

Да и в конце концов ребята, вроде негодные к службе, нередко на гражданке в сферах, где требования в разы выше, добиваются успехов. Например, при лишнем весе занимают высокие места на спортивных соревнованиях. Или самое простое – получают права на вождение автомобиля. Очевидно, пришло время что-то менять, и Минздрав совместно с Минобороны занимается корректировкой требований. Уже известно, что изменения коснутся и срочников, и контрактников, и резервистов.