Готовы ли белорусские лётчики защищать страну? Узнали, как проходит обучение

Новости Беларуси. Через что нужно пройти, чтобы встать на крыло? О том, как готовят белорусских летчиков, репортаж Карины Верховцевой для программы «Неделя» на СТВ.

Когда проходит несколько дней, ты чувствуешь, что уже не можешь без неба, когда три года полетал. Ты как будто умираешь, тебе воздуха не хватает. Для летчиков самое тяжелое – это не летать. Эта история улетного романа длиною уже в пять лет. Будучи школьником, Артем понял, что будет штурмовать небо. И как часто бывает у людей военных – семейная династия.

И даже в тренировочном макете кабины вертолета Ми-2 с воодушевлением и уверенностью в голосе отрабатывает внештатные ситуации.

Для этого мы должны переключить его на второй...

Карина Верховцева, корреспондент:

Первичные навыки летной подготовки курсанты Военной академии приобретают на вот таких планерах. Но изучив теоретическую базу, поднабравшись опыта, на 3 курсе прибывают сюда, в аэродром Липки. Здесь по программе 80 часов в небе, из них четверть самостоятельно.

Артем Бурдукевич, курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Первый полет – это было что-то незабываемое, новые ощущения. Ты понимаешь, что ты пришел туда, тебе это нравится, у тебя дух захватывает.

А на практиках в аэроклубе всегда рядом опытный инструктор. Виктор Климук провел без малого 2 000 часов в небе. К слову, фамилия у вертолетчика весьма звучащая в авиакосмических кругах. За десяток лет общения с курсантами понимает все тонкости работы с молодым пополнением.

Виктор Климук, летчик-инструктор Минского аэроклуба:

На данный момент ребята приходят более интересующиеся техникой или какими-то устройствами, которые применяются для выполнения полетов. То есть они больше используют для организации и выполнения полетов так называемые гаджеты, то есть компьютеры, телефоны. А вот Егор, мечтая о звездном проездном в небо, так же как и его коллега Артем, поставил себе цель стать курсантом Академии еще подростком. Однако профиль у ребят разный: в этом случае предпочтение не громким лопастям вертолета, а крыльям авиаптицы. Сегодня он уже на 4 курсе и совсем скоро букву К на плечах сменит на голубой кант и офицерские погоны.

Егор Белявский, курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Получилось так, что в 10 классе я посмотрел фильм «В бой идут одни старики». И, наверное, тогда я решил, что это мое, и определился, что буду пробовать поступать в Военную академию на авиационный факультет. Пробовать, потому что я знал, что это непросто. С уверенностью могу сказать, что к 4 курсу, даже, может, раньше, я и мои товарищи абсолютно готовы защищать свою Родину, выполнять поставленную задачу. Потому что нас к этому готовят с 1 курса, нас на это настраивают. И в случае чего мы будем готовы выполнить задачу по предназначению.

И действительно, распорядок дня в Военной академии по часам. Ранний подъем, четыре пары в день: от точных наук до философии, психологической и физподготовки. Для тех, на чьи плечи пока не упали звезды, железная дисциплина.

Олег Стороженко, начальник цикла кафедры летной подготовки боевого применения авиации Военной академии Беларуси:

Они должны все теоретические знания воплотить на практике, их опробовать. Аэродинамику, посмотреть, как действуют вертолеты, самолеты в полете. То есть они на летной практике отрабатывают свои теоретические знания. Где-то, понятно, на 1 курсе они еще не понимают, куда они попадают, потому что идет еще процесс адаптации их. Но к 4 курсу это уже готовые пилоты, которые уже настолько мотивированы, они готовы служить и защищать свое Отечество. За строгой выправкой мундира скрываются и сантименты. Парень признается, что часто вспоминает о доме и родных. Громкое заявление с посылом «Хочу летать и защищать страну» семейными традициями не было подкреплено. В своем роду он первый авиатор.

Егор Белявский:

Папа был обеими руками за, мама переживала, до сих пор переживает, я уверен. Но она сразу мне сказала, что это твой выбор и я его поддержу. Мне тяжело терпеть слезы женские, а мамины тем более, поэтому я стараюсь не поднимать эту тему, чтобы лишний раз не расстраивать. Потому что я знаю, что она переживает. Зачем?

– Привет, сыночек.

– Как дела?

– Нормально.

– У тебя там как дела?

– Хорошо, вот сейчас вышел в город погулять.

– Что новенького, может, в эти выходные у тебя получится приехать?

– Ну да, надеюсь, что приеду.