«Весной дашь проехать?» Президенту показали наш электрокар, белорусские лимоны и даже автономных роботов

Новости Беларуси. Как бы ни было сложно, белорусы доказали, что могут делать все. Так лестно высказался Президент Беларуси о работе отечественных ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Александр Лукашенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная», которую распорядился организовать несколько месяцев назад, чтобы наглядно показать прежде всего самим белорусам, чего достигла отечественная наука. Итого в «БелЭкспо» в ближайшие два дня около 1 000 разработок, все можно посмотреть, пощупать и задать вопросы авторам. Часть показали сегодня, 20 января, Александру Лукашенко, – он по праву стал первым посетителем выставки. Итак, какой компьютер теперь в рабочем кабинете главы государства и когда тест-драйв белорусского электрокара, расскажет Алена Сырова.

Все новое из того, чем гордится белорусская наука. Что придумано и воплощено в жизнь благодаря интеллекту наших с вами соотечественников. Под 1 000 экспонатов под одной крышей главного выставочного центра страны, здесь в ближайшие пару дней точно не будет скучно всем, кто имеет пытливый ум. Электрокары, беспилотники, искусственный интеллект, роботы, лазеры, вертолеты, медпрепараты, новые виды растений и удобрения – все то, с чем мы хоть раз сталкивались в разных сферах жизни, но едва ли задумывались, что такое могут делать белорусы. Однако вот вам вполне осязаемые доказательства.

В 2020-м, когда весь мир сотрясался от ужаса перед пандемией COVID-19, даже люди, далекие от медицины, всерьез задумались о том, насколько важны скорость и диагностика, как важно, чтобы медики могли быстро выяснить, в чем причина болезни. Помочь буквально за 10 минут установить вирус уже осенью сможет вот такой анализатор отечественного производства. Созданный за 1,5 года, он значительно дешевле своих зарубежных аналогов, а главное – надежнее. Лукашенко: «Уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать».

Максим Богданович, директор Института физики Национальной академии наук Беларуси:

Когда будем выходить на их серийное производство, конечно, стоимость здесь будет незначительная. Компоненты, которые будут здесь использоваться, будут все практически белорусского производства, поэтому с этой точки зрения проблем у нас не будет. Есть много различных заболеваний, когда ты не знаешь, что это. Ты сделал тест-полоску на ковид. У тебя ковид: либо он есть, либо его нет. И ты не знаешь, что это. Если не ковид, а это могут быть грипп, много различных вирусных заболеваний. Здесь, имея комплект специфических антигенов, мы можем точно определить, что это. Вот преимущество. И определить это за кратчайшее время. К слову, эта выставка и стала возможной благодаря Александру Лукашенко – несколько месяцев назад он поручил ученым показать белорусам, на что они способны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людям надо показать эту выставку. Мы все время показываем трактор, автомобиль, стреляем, взрываем чего-то. А на самом деле у нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего. Лукашенко: в Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны, но и для мирной жизни. Хотя чего уж, без разработок для ВПК не обошлось. Часть из них общественность и Президент уже видели, как, например, беспилотный вертолетный комплекс Hunter.

– Мы работали. Как раз вам показывали.

– Это он был?

– Да, стрелял, как раз цели поражал. И дроны-камикадзе типа «Чекана». Но есть и другое.

Комплексы «Москит», серийно выпускаемые с 2017 года, идущие ему на смену «Комар» для сил специальных операций. Ударный комплекс «Чекан» выпускается серийно, начиная с этого года. Все они сделаны нашими отечественными блоками. Мы гарантируем, что в любое время в любых условиях автономно решат задачи только в наших интересах. И все же лучше бы говорить о мирных целях. Впрочем, такие разработки всегда рядом. Дроны – для защиты сельхозкультур. Чисто белорусская тема.

Комплекс предназначен для внесения средств защиты растений, гербицидов, пестицидов, фунгицидов, десикация. В основном овощных культур, но применяется на всех: и на подсолнечнике, и на кукурузе, и так далее. Это элемент точечного земледелия, он летает по полю. Фактически это робот пылесос. Ему задал границы поля, показал, где стоят вышки, деревья. Он автоматически рассчитывает маршрут полета и уходит в поле работать. Или вот – самые настоящие плоды работы.

– Раньше у нас был импорт, сейчас у нас полное импортозамещение. И детское, и взрослое. Чипсы вот, готовятся на Толочинском заводе. А это наша селекция.

– Это лимон?

– Да. Кстати, многие из разработок – дело рук и ума молодых людей до 35 лет – каждый пятый ученый подходит под этот критерий. Лукашенко на выставке показали белорусские ноутбуки, прозрачный телевизор и новую вакцину от рака. Читайте здесь. Из уже известного, даже, можно сказать, легендарного, на выставке белорусские электрокары. Всесесознный и летний вариант, способный развивать скорость до 120 км/ч.

Александр Лукашенко:

Весной дашь проехать?

– Да. В сентябре у нас электромарафон, пожалуйста. И элементная и компонентная база вся наша. И если тест-драйв белорусского электрокара Президенту только предстоит, то отечественный компьютер уже у владельца № 1.

Тех, кто постарше, привлекают БАДы и ноу-хау в медицине, тех, кто помладше, – виртуальная реальность, мужчин разного возраста одинаково манит техника. Вот разработки военных ученых.