Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют

Новости Беларуси. Как бы ни было сложно, белорусы доказали, что могут делать все. Так лестно высказался Президент Беларуси о работе отечественных ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Александр Лукашенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная», которую распорядился организовать несколько месяцев назад, чтобы наглядно показать прежде всего самим белорусам, чего достигла отечественная наука.

Кстати, белорусским ноутбуком многие уже успели обзавестись, впрочем, и другими разработками в некоторых отраслях тоже. Около половины из представленного на выставке уже внедрено в производство. Глава государства сегодня был первым посетителем выставки. Уходя, отметил, что на нее нужен весь день, если останавливаться у каждого экспоната. Что ж, справедливо. И те, кто посвободнее во второй половине дня, хлынули в «БелЭкспо».

Мы рассмотрели все машины, установки. Очень интересно было посмотреть на самолеты Hunter, которые беспилотные. Это продвижение.

Это гибридные двигатели, смешанный цикл их работы, гибридные установки. Экспозиция различных датчиков, электроники достаточно насыщенная.