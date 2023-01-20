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Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют

20 января 2023 18:33
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Новости Беларуси. Как бы ни было сложно, белорусы доказали, что могут делать все. Так лестно высказался Президент Беларуси о работе отечественных ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Александр Лукашенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная», которую распорядился организовать несколько месяцев назад, чтобы наглядно показать прежде всего самим белорусам, чего достигла отечественная наука.  

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют-1

Кстати, белорусским ноутбуком многие уже успели обзавестись, впрочем, и другими разработками в некоторых отраслях тоже. Около половины из представленного на выставке уже внедрено в производство. Глава государства сегодня был первым посетителем выставки. Уходя, отметил, что на нее нужен весь день, если останавливаться у каждого экспоната. Что ж, справедливо. И те, кто посвободнее во второй половине дня, хлынули в «БелЭкспо».  

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют-4

Мы рассмотрели все машины, установки. Очень интересно было посмотреть на самолеты Hunter, которые беспилотные. Это продвижение.  

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют-7

Это гибридные двигатели, смешанный цикл их работы, гибридные установки. Экспозиция различных датчиков, электроники достаточно насыщенная.  

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют-10

Даже для людей опытных, скажем так, видевших многое, практически проработавших, есть такие нюансы или выставки, которые впечатляют. Во-первых, оборона. Если честно, для меня это настолько интересно! Ну и сельское хозяйство, потому что не просто так мы считаемся республикой, которая… 10-й трактор в мире – это наш. А сегодня мы уже говорим о таких новых наработках.  

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют-13

Обо всех экспонатах «Беларуси интеллектуальной» рассказать невозможно, да и, откровенного говоря, это тот случай, когда лучше самому увидеть. Даже если где-то скептически настроены, поверьте, вас здесь точно удивят и пробудят чувство гордости за свое и своих.  

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# Выставки в Минске # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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