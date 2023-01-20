Лукашенко: в Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны, но и для мирной жизни

Новости Беларуси. В Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Об этом 20 января заявил Александр Лукашенко на выставке «Беларусь интеллектуальная». Организовать ее Президент поручил еще в октябре 2022 года, встречаясь с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот сегодня главе государства свои достижения представили не только ученые, но и представители технопарков, предприятий, учреждений образования. Всего более 400 экспонатов. Это IT-технологии, робототехника, электротранспорт, беспилотники, инновационное приборостроение, биотехнологии и многое другое. Особенно Президента заинтересовали разработки в области искусственного интеллекта. А осматривая стенд с отечественными компьютерами, Александр Лукашенко признался, что похожая техника уже установлена на его рабочем столе вместо известного зарубежного бренда.

– Тот компьютер, за что ты меня критиковал, что у меня стоит это «яблоко» на столе, заменили сегодня же. Привезли твой компьютер, поставят Президенту на стол. Ну, проверят. А его уже разбирают там на части, потом соберут, проверят. Вот такой компьютер, даже этот, по-моему, лучше.

– Докладываю вам о том, что в этом году мы дойдем до уровня 80 % инновационной продукции.

– Ну пока треть.

– По некоторым продуктам мы готовы доходить до 70.