Лукашенко: если человек желает работать на пенсии – надо дать ему такую возможность

Экономика Беларуси позволяет направить больше денег на социальную поддержку населения. Об этом 14 октября заявил глава государства, принимая чиновников с докладом о совершенствовании системы государственной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече во Дворце Независимости речь шла о том, как государство может подставить финансовое плечо тем, кто в этом нуждается. При этом Александр Лукашенко потребовал усилить адресность социальной поддержки. Речь в том числе о многодетных семьях. Поддерживать их государство продолжит, но усилит контроль за направленными средствами, чтобы деньги доходили до детей. Президент затронул и тему поддержки пенсионеров. В 2023 году выплаты поднимались дважды. При этом, если пенсионер хочет работать, ему обязательно нужно предоставить такую возможность, уверен глава государства. Изменения, которые коснутся работающих пенсионеров, – одна из главных позиций в проекте указа Президента о совершенствовании социальной поддержки населения. Александр Лукашенко поддержал предложения, однако документ еще предстоит доработать. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой знает подробности.

Галина Дворцова – долгожитель белорусской юриспруденции. Полвека в профессии. За плечами богатейший опыт, на лице – прекрасная улыбка. Галина Дворцова, юрисконсульт информационного агентства «Минск-Новости»:

На пенсии уже 20 лет работаю юристом, то я заработала еще на одну пенсию. Добросовестный мой работодатель, агентство «Минск-Новости» перечисляет все налоги, как положено. И плюс у меня еще забирают частично мою пенсию. Получается, в принципе, приличная сумма. Юрисконсульта информационного агентства новостями не удивишь. Но сегодняшнее сообщение из Дворца Независимости вернуло весеннее настроение. В Беларуси снимут ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров. Инициативу профсоюзов Беларуси поддержал глава государства.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Для нанимателя это тоже очень хороший, скажем, момент, когда работника не надо дополнительно учить – он образован, он подготовлен, он специалист высокой категории, и он желает продолжить работу (подробнее).

Раньше, если работающий пенсионер получал зарплату выше определенной суммы, то тогда терялась доля его пенсионных выплат. Порой сумма доходила почти до полтысячи рублей. И эта норма касалась каждого четвертого работающего пенсионера – 110 тысяч белорусов. Для наглядности это, например, все население Мозыря. Но теперь Президент решил снять ограничения. Принято соломоново решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пенсионеры. Мы, по-моему, в этом году дважды поднимали пенсии: и 10 %, и 5 %. Пенсионеры есть пенсионеры, мы их поддерживали и будем поддерживать, они должны жить нормально. Но есть один вопрос, приятный, я бы сказал, вопрос, со стороны пенсионеров. Те, кто ушел пенсию, отдельные люди хотят работать. Должны быть созданы нормальные условия. Ну, и востребованность на рынке труда. Как известно, востребованность очень большая. И мы все время, извините, паримся по поводу того: ах, вот бы пенсионный срок продлить и так далее. Те, кто может работать, сами предлагают свои услуги на рынке труда. При том в 55-60 лет, как у нас уходят на пенсию, даже в 65 лет, ну что это за пенсионер? Это человек, который еще может работать. И если человек желает, надо дать ему такую возможность. Есть обращения некоторых пенсионеров по поводу назначения пенсий. Надо дебюрократизировать полностью этот процесс, что мы тут обсуждаем? Процедура должна быть конкретная. Пару дней – и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию.

Галина Дворцова готова трудиться дальше. В Минтруда посчитали, что за счет таких мер на рынок труда еще вернутся более 10 тысяч энергичных пенсионеров. И это не только экономические меры, это и стимул для развития логистики передачи опыта.

Галина Дворцова:

Всегда был тот человек, который тебя учил. Так и меня, у меня не было наставника, когда я пришла на первую работу. Но того учителя, который меня учил практической юриспруденции, я его не могу забыть, я ему очень благодарна.

Это стратегически важно в условиях смены поколений. Тем более сейчас в сложное время мировой общественно-политической турбулентности. Молодежь надо ставить на крыло. Неоднократно повторяет Президент. На «Дожинках» в Микашевичах во время откровенного разговора с полешуками глава государства поднял тему бездельников. Никаких заигрываний с маргиналами не будет.

Александр Лукашенко:

При такой политики мы и пенсионеров, и инвалидов, и детей-сирот должны поддерживать. И вообще, по тому, как мы решаем эти вопросы, судят о власти. «Никакого соревнования здесь быть не должно». Лукашенко потребовал усилить адресность соцподдержки.