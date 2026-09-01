Новости по тегу #Пенсии

Выплаты пенсионерам увеличились в среднем на 5%, и теперь средний размер пенсии по возрасту достиг отметки в 1125 рублей.
Согласно указу Президента, который Александр Лукашенко подписал накануне, размер пенсии увеличится примерно на 5 %.
Средний размер выплаты по возрасту составит 1125 рублей.
Повышение в среднем составит 5 %.
Так, в Эстонии начисления ниже прожиточного минимума на 10 %, в Литве – на 15 %, а в Латвии денег хватает лишь на половину необходимого.
Первый день февраля белорусам принес новшества.
С первого дня самого короткого месяца зимы по традиции меняется размер бюджета прожиточного минимума, от которого «пляшут» и все остальные цифры. Давайте рассмотрим их подробнее.
Поддержка старшего поколения требует значительных ресурсов: на пенсионное обеспечение направляется примерно 9 % ВВП.
Размер повысится в среднем на 10 %.
Cобрали важные финансовые нововведения.
На увеличение пенсий повлиял рост бюджета прожиточного минимума. Также будут изменены возрастные доплаты, которые полагаются белорусам старше 75 лет.
Каждый пятый работающий пенсионер работает в сфере образования.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00