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Новости по тегу #Пенсии

Повышений пенсий и новые правила на ключевых автострадах – важные изменения для белорусов с 1 сентября
01 сентября 2026 17:53

Повышений пенсий и новые правила на ключевых автострадах – важные изменения для белорусов с 1 сентября

С 1 сентября в Беларуси средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей
25 августа 2026 13:59

С 1 сентября в Беларуси средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей

В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии
25 августа 2026 07:40

В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии

С 1 сентября в Беларуси увеличится размер пенсий
24 августа 2026 16:58

С 1 сентября в Беларуси увеличится размер пенсий

В 20 из 39 стран Европы пенсионных выплат не хватает на жизнь
30 марта 2026 07:04

В 20 из 39 стран Европы пенсионных выплат не хватает на жизнь

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума
01 февраля 2026 07:51

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума

Пенсии, пособия, паспорта – что изменится для белорусов с 1 февраля?
31 января 2026 17:09

Пенсии, пособия, паспорта – что изменится для белорусов с 1 февраля?

Средний размер пенсии превысит 1 тыс. рублей! Как государство заботится о старшем поколении?
20 января 2026 16:57

Средний размер пенсии превысит 1 тыс. рублей! Как государство заботится о старшем поколении?

В Беларуси с февраля повысят пенсии – указ Президента
19 января 2026 16:54

В Беларуси с февраля повысят пенсии – указ Президента

Налоги, пенсии, зарплаты. Что повлияет на доходы белорусов в новом году?
04 января 2026 17:05

Налоги, пенсии, зарплаты. Что повлияет на доходы белорусов в новом году?

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 14,5%
02 января 2026 07:35

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 14,5%

В Беларуси более 480 тыс. работающих пенсионеров – Минтруда
28 декабря 2025 17:40

В Беларуси более 480 тыс. работающих пенсионеров – Минтруда