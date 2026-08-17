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Новости по тегу #Александр Егоров

Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года
17 августа 2026 17:05

Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года

Криптобанки Беларуси будут использовать 26 валют и проводить 11 операций
23 апреля 2026 10:44

Криптобанки Беларуси будут использовать 26 валют и проводить 11 операций

Беларусь готовится к внедрению цифрового рубля
11 марта 2026 17:44

Беларусь готовится к внедрению цифрового рубля

Будущее «крипты» в Беларуси – какие возможности открывает для белорусов новый указ Президента?
16 января 2026 16:54

Будущее «крипты» в Беларуси – какие возможности открывает для белорусов новый указ Президента?

Первый криптобанк может появиться в Беларуси уже через полгода
16 января 2026 13:41

Первый криптобанк может появиться в Беларуси уже через полгода

Президент Беларуси подписал указ о криптобанках и токенах
16 января 2026 10:36

Президент Беларуси подписал указ о криптобанках и токенах

В Палате представителей обсудили ситуацию на финансовом рынке страны
16 января 2026 06:59

В Палате представителей обсудили ситуацию на финансовом рынке страны

Вопросы формирования системы финансового образования обсудили в Минске
24 сентября 2025 06:18

Вопросы формирования системы финансового образования обсудили в Минске

Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк
05 сентября 2025 13:40

Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк

В Минске проходит семинар «Суверенная платформа искусственного интеллекта»
18 июня 2025 13:35

В Минске проходит семинар «Суверенная платформа искусственного интеллекта»

В Нацбанке прошло совещание с представителями финансовых учреждений Беларуси
16 апреля 2025 13:38

В Нацбанке прошло совещание с представителями финансовых учреждений Беларуси

Егоров назвал главные задачи, которые стоят перед Нацбанком
27 марта 2025 17:45

Егоров назвал главные задачи, которые стоят перед Нацбанком