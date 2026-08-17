Новости по тегу #Александр Егоров

В целом с начала 2026-го портфель вкладов вырос почти на 3 миллиарда рублей. Белорусов привлекают комфортные процентные ставки, низкая инфляция и стабилизация курсовых ожиданий.
Сейчас в Беларуси готовятся к внедрению новой разновидности национальной валюты – цифрового белорусского рубля. Ряд банков начнут проводить тестовые платежи уже с июля.
Его опытно-промышленная эксплуатация начнется уже с 1 июля.
Александр Лукашенко подписал указ, который определяет правовой статус криптобанков. Они смогут обслуживать клиентов, в том числе в цифровом формате, используя токены.
Александр Лукашенко подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)»
Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.
В рамках семинара депутаты обсудили актуальные вопросы потребительского кредитования. По прогнозам Национального банка, в 2026 году ожидается рост объема потребительского кредитования на уровне 9 %.
Министр образования Андрей Иванец провел встречу с первым заместителем председателя правления Национального банка Александром Егоровым.
Создание подобного уникального института в Беларуси открыто называют экспериментом.
Семинар «Суверенная платформа искусственного интеллекта» собрал представителей более 90 белорусских и зарубежных компаний.
Благодаря работе Национального банка совместно с коммерческими финучреждениями, процесс выдачи кредитов стал проще.
Национальный и коммерческие банки должны работать как единый организм с едиными целями, отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка.
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