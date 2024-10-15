Лукашенко о программе семейного капитала: деньги должны дойти до детей!
Экономика Беларуси позволяет направить больше денег на социальную поддержку населения. Об этом 14 октября заявил глава государства, принимая чиновников с докладом о совершенствовании системы государственной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лишь развитие деторождения и положительная демографическая ситуация позволит сохранить Беларусь, к которой мы привыкли. Поддержка материнства и детства – приоритет нашей госполитики. Но мы не должны потакать тем, кто рождение детей превращает в средство заработка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По жилью мы сто процентов решим вопрос, а это наиважнейший вопрос. Мы также решаем вопрос по семейному капиталу, приняли очень серьезное решение, поэтому тут нам надо очень аккуратно действовать и смотреть, что нам надо, что не надо. А главное – мы можем или не можем. Вертолетных денег быть не должно. В этой проблеме, я ваше внимание обращал не раз, мы же помогаем детям, поэтому деньги должны дойти до детей. Что тут темнить друг перед другом, много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги. Потому что через двое суток этих денег не становится, они исчезают – пропиваются, откровенно говоря.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Более 5,5 миллиарда идет на выплату пособий, в том числе на государственные пособия семьям, воспитывающим детей, более 3,4 миллиарда рублей. Конечно, это суммы очень большие, внушительные. И нужно очень взвешенно относиться к дополнительным социальным льготам, преференциям, которые мы вырабатываем, двигаться очень поступательно по этим направлениям. И поддерживать только тех, кто в этом действительно нуждается. И укреплять эту поддержку.
Эти подходы будут скорректированы. Причем прогосударственная позиция популярна и в обществе. Многие новации – реакция власти на запрос общества. Инициативы белорусов рассматриваются и затем закрепляются законодательно. Например, с 1 июля 2024 года изменился порядок выплаты пенсий и пособий в городах страны. Выплаты проводят через банки. Но запрос есть и на почтовые услуги. Пожалуйста.
Наталия Павлюченко:
Вводим право возмездности, то есть можно за счет личных средств по установленным тарифам оплачивать эту доставку. И по отдельным категориям, которые мы в рамках проводимой работы по переориентации по доставке, мы их посмотрели. Это малоподвижные граждане, граждане, которые ухаживают за инвалидами, взрослыми и детьми, – им мы представляем право безвозмездной доставки, как это было ранее.
Александр Лукашенко одобрил проект указа по социальной поддержке, но отдельные положения документа еще предстоит доработать. Приятно, что и гарантии людям труда из арсенала Федерации профсоюзов Беларуси затем тоже реализуются в законодательных актах. Беларусь – государство социальных гарантий. Это не только закон, это наша модель развития.
Лукашенко: если человек желает работать на пенсии – надо дать ему такую возможность.