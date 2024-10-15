Гродненская служба занятости выдаст 70 субсидий на развитие малого бизнеса

Создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательской среды выдвигается в разряд важнейших национальных приоритетов, и предусмотрено в законах для бизнеса в нашей стране. Деловой активности способствует государственная программа «Рынок труда и содействие занятости», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Этот тот случай, когда государство поможет открыть свое дело, если есть идея, но нет экономических знаний и стартового капитала. Только в Гродно до конца года безработным гражданам планируют выдать 70 субсидий на развитие малого бизнеса. Финансовая поддержка и обучение азам предпринимательства приносят ощутимый результат: в городе заполняются ниши, которые востребованы у населения. Галина Буро убедилась в этом.

Развивать свое дело и создавать красоту – для Ольги Безбородовой собственная студия перманентного макияжа, как два в одном. Мечта сбылась, но не без помощи государства. Для свободного плавания не хватало знаний в сфере малого бизнеса и стартового капитала. Друзья подсказали – выручит служба занятости. Обратилась, отучилась и открылась: и как индивидуальный предприниматель, и как мастер-профессионал. На государственную субсидию приобрела мебель и кассовый аппарат, хватило денег и на оплату аренды за помещение на несколько месяцев вперед.

Ольга Безбородова, индивидуальный предприниматель:

Когда я узнала цены о том, сколько стоит оборудование для первичной закупки – я немножко была шокирована и задумалась, где взять средства. Мне очень понравилась наша государственная поддержка индивидуальных предпринимателей, которые открывают свое дело в первый раз. Я решила воспользоваться такой помощью. Для этого обратилась в центр занятости.

Субсидия на открытие собственного дела составляет 11 бюджетов прожиточного минимума или 4 тысячи 763 рубля. Получить ее не сложно. Нужна бизнес-идея и статус безработного. Комиссия службы занятости оценит состоятельность такого вида деятельности, а где-то и подскажет незанятые ниши. А дальше – бесплатное обучение. Развитию деловой активности вот уже три года способствует государственная программа «Рынок труда и содействие занятости». Только в Гродно субсидии под организацию предпринимательской или ремесленной деятельности уже получили 35 безработных. Всего до конца года планируется дать путевку в малый бизнес 70 гражданам.