«Никакого соревнования здесь быть не должно». Лукашенко потребовал усилить адресность соцподдержки

Беларусь – социально ориентированное государство. И по тому, как решаются данные вопросы, судят о власти. Об этом заявил глава государства. С докладом Президент принял ответственных за соцсферу. В центре внимания совершенствование системы социальной поддержки населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О корректировках в существующей системе поддержки уязвимых слоев населения доложила министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко. Прежде Президент подчеркнул, что все принятые решения должны быть зафиксированы не только на бумаге, но и исполняться.

Как отметил Александр Лукашенко, в Беларуси работают обширные профильные программы. И наша экономика позволяет направить большие средства на решение данных вопросов. Тем не менее перебора быть не должно. Помогать нужно тем, кто по-настоящему нуждается в поддержке, а деньги (как неоднократно отмечал глава государства) должны доходить до тех, кому изначально предназначаются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За столом – разработчики документа соответствующего. Хотел бы услышать ответы именно на эти вопросы: что вы предлагаете принять и сможем ли мы это выполнить. И самое главное – надо ли нам это. Никакого соревнования здесь быть не должно. Кто-то будет говорить, что у нас денег не хватит. А кто-то будет выступать в роли какого-то великого благодетеля с позиции поддержки нашего населения.

Позицию вы мою знаете. Мы должны поддерживать тех, кого надо. А те кто, должен работать и зарабатывать сам, должны это делать. Ибо это приведет к иждивенчеству. Сейчас на Западе очень серьезно поднимают вопрос миграционной политики. А откуда он возник? С приглашения в Германию (работать некому) людей. И больших денег, которые они выдавали тем людям, которые к ним приезжали. Сегодня спохватились. И открутить назад в такой мощной стране, как Германия, сложновато. Да и силы воли не хватает у определенных политиков. А может быть, еще.

Мы сами себя не должны загонять в эту ловушку. Ни в коем случае. Надо – надо помочь. Но деньги должны дойти тому, кому хотим помочь. Можем или нет, какой от этого будет эффект. И учитывать ту ситуацию, в которой мы находимся сегодня. Она непростая.