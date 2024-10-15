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Реконструкцию исторических зданий в Лошицком парке планируют завершить в 2025 году

15 октября 2024 17:45
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Реконструкцию исторических зданий в Лошицком парке планируют завершить в 2025 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит задача сохранить историко-культурную ценность объектов. Бывшую винокурню планируют переделать во Дворец бракосочетаний. Здесь будут проходить выездные торжественные церемонии. Одно из зданий в Лошицком парке задействуют под мини-отель. Также будет несколько точек общественного питания: ресторан, пиццерия, детское кафе и кофейни. Уделят внимание и озеленению. В рамках месяца по благоустройству территорий в Лошицком парке высадят сотню яблонь. 

Реконструкцию исторических зданий в Лошицком парке планируют завершить в 2025 году-2

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Произведен снос ветхих конструкций. Приняты решения и выполняются работы по усилению фундаментов, по формированию свайного поля под новыми зданиями. А чтобы сохранить исторический облик, все те стройматериалы в виде кирпичей, камней, которые можно повторно использовать и которые составляют историческую ценность, хранятся на объекте и готовы для повторного использования. 

Планировка зданий с историей изменится, но при этом внешний вид останется прежним. Реставрация фасадов проходит при активном участии ученых, которые следят за сохранением характерных архитектурных элементов.

# Роман Мельник # Парки Минска

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