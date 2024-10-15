Президент полностью снимет ограничения для работающих пенсионеров – ФПБ

Экономика Беларуси позволяет направить больше денег на социальную поддержку населения. Об этом заявил глава государства, принимая чиновников с докладом о совершенствовании системы соцпомощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко потребовал усилить адресность соцподдержки.

Забегая вперед, Президент поддержал проект социального указа, но отдельные положения предстоит доработать. Речь в том числе о многодетных семьях. Поддерживать их государство продолжит, но усилит контроль за направленными средствами, чтобы деньги доходили до детей. Что касается точечных дополнений нового указа: предложено установить повышение к социальной пенсии для семей, где воспитывают ребенка-инвалида, а второй родитель умер. На данный момент есть возможность получать по выбору или средства по потере кормильца, или социальную пенсию.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Очень востребовано в обществе. К нам мамы приходили с запросами, в Совет Республики обращались. Такой инициативой они тоже были поддержаны. Суммарно такая семья будет уже получать до тысячи рублей. Еще одна точечная мера. У нас на сегодняшний день в правовом поле закреплено, что, если мама воспитывает ребенка-инвалида, у нее есть право досрочного выхода на пенсию. Но бывают такие случаи, когда ребенка-инвалида воспитывает отец, а мамы нет. То мы уравниваем тогда в правах и пап, и мам в таких случаях. Президент затронул и тему поддержки пенсионеров.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

До сегодняшнего дня наниматель мог выплатить ему заработную плату, но пенсионное обеспечение, конечно же, у работника было ограниченным. Он получал коэффициент 1,3. Сегодня главой государства полностью поддержана идея, готовиться к подписанию указ, который полностью снимет ограничения по пенсии. То есть работник, если наниматель его сохраняет на рабочем месте, будет полностью получать 100 % свою честно заработанную пенсию и плюс 100 % заработной платы.