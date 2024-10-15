Сергеенко: депутат должен быть внимательным к обращениям граждан – люди его выбрали

Депутаты и руководство регионов должны создавать все условия для роста благосостояния людей. На этом сделал акцент Игорь Сергеенко на встрече с активом Гомельской области, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Председатель Палаты представителей подчеркнул важность работы с обращениями граждан. К слову, в Гомельской области их количество увеличилось. В топе тем – вопросы ЖКХ, транспорта, здравоохранения и торговли. Решение подобных проблем возможно только при участии местных исполнительных комитетов.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Конечно, депутат должен быть внимательным к обращениям граждан, потому что люди его выбирали. Конкретно избиратели. К любой просьбе, к любому обращению, конечно же, находить подход, решать все вопросы с исполнительной властью. И постоянно работать над собой, что самое главное. Законы создают не боги, а реальные люди. Каждый из этой встречи извлекает нужное для себя.

Дмитрий Шабетник, председатель Светлогорского райисполкома: Люди тоже ставят приоритеты. Вот появилась детская площадка во дворе, и это имеет большой резонанс. Депутат, как никто другой, работает со своими избирателями и может отыскать точки, которые окажут наиболее положительное влияние на отношение власти.

Встреча в Светлогорске стала третьей в рамках программы выездных заседаний Палаты представителей с руководством областей, после мероприятий в Гродно и Могилеве. Такая форма работы помогает депутатам наладить диалог с местными ветвями власти.

Сергей Казачок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тот опыт, который был получен в работе на местах. Он позволяет вносить предложения в законодательном органе именно для того, чтобы сделать наши законы лучше и более понятнее, что позволит нам в будущем лучше развиваться в том либо ином направлении.

Депутаты Палаты представителей также ознакомились с промышленным потенциалом Светлогорска, побывав на ряде предприятий. Благодаря инвестиционным проектам они создают новые виды продукции и обеспечивают жителям района достойный уровень зарплат. По традиции гости Светлогорского района посетили мемориальный комплекс «Ола», чтобы почтить память невинных жертв фашистского режима.