Лукашенко – чиновникам: в начале августа вы мне должны положить на стол все «уроки»: этих наградили, этих наказали
Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается ликвидации последствий урагана, все задействованные структуры говорят в один голос: такого у нас еще не было. Пострадали более девяти сотен населенных пунктов, погибли шесть человек, из них двое детей. Травмированы более семи десятков белорусов. Стихия меньше других пощадила Гомельскую область – без света и воды оказались целые районы, а драгоценное время тратили на бюрократические процедуры.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:
Начали объявлять процедуры по выбору подрядчиков, в результате до сих пор подрядчик не выбран, к работам не приступили, вместо того, чтобы уже с первого дня приступить к ремонтным работам. Последний вопрос, который был выявлен, это проблемы получения помощи из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом случае они требуют правоустанавливающие документы на все объекты, в ряде случаев на фермы таких документов нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться. Какие правоустанавливающие документы, если на некоторые помещения в этих несчастных колхозах документов никаких не будет. Вы что, ждете, пока там скот погибнет. Это говорит о том, что не только в МЧС, но и в правительстве не разобрались с этим вопросом. Если не можете принять решение, не хватает чего-то, снял трубку, позвонил, согласовал.
Василий Герасимов:
Последний вопрос, на который мы обращали внимание: по цифрам у нас показано, что мы подали электричество условно во все населенные пункты, хотя на самом деле тот дизель-генератор, который есть, у него не хватает мощности, фактически из трех улиц запитана только одна.
Александр Лукашенко:
Василий Николаевич, вместе с Дмитрием Николаевичем Крутым и другими ответственными, уполномоченными, помощниками определитесь: есть люди, которые героически себя вели, они подлежат награждению. Я вас посылал в Гомель, вы должны были это видеть. А есть люди – расхлябано отнеслись к этому, мы их должны увидеть. Уроки и еще раз уроки мы должны извлекать из любой ситуации. В начале августа вы мне должны положить на стол все эти «уроки». Этих наградили, этих наказали, здесь закупили, в резерв положили, что нам надо, потому что материальные резервы будут расходованы прилично. Надо будет их восстановить, поэтому правительство на контроль, чтобы к началу августа мне было доложено. За подобные вещи у МЧС и других, что дизель-генераторы есть, а там аккумуляторов нет, еще чего-то. Это что за подходы такие? Что происходит? Должны быть наказаны на всю катушку. Вплоть до отстранения от занимаемых должностей, невзирая на ранги и звания.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Вместе с тем должен также прокомментировать выводы Комитета госконтроля по поводу отсутствия взаимодействия между другими заинтересованными. Не могу с этим согласиться, потому что взаимодействие было налажено не только на государственном уровне по линии правительства и комиссии по делам чрезвычайных ситуаций, но и между губернаторами мной лично, в том числе на региональном уровне установленным порядком. Откуда взяли эти выводы, мне сложно сказать. Не могу это комментировать.
Александр Лукашенко:
Знаете, что я вам скажу? Мы особо не паримся по этому поводу – взаимодействие, невзаимодействие. Я за три десятка лет знаю ваше взаимодействие и не только ваше. То, что вы позвонили Каранкевичу, а Каранкевич вам, потом вы все Сиваку, это все хорошо. Вот ваше все взаимодействие. Взаимодействие должно быть такое: даже если вы заранее не предупредили, случилось, комиссию в Гомеле по чрезвычайным ситуациям в течение двух-трех часов вы должны были создать и оказать поддержку и помощь. Что надо, куда, мобилизовать людей. Воду, хлеб и прочее не через полтора дня, а немедленно надо это задействовать. Ну как на учениях вы делаете. Вот что надо было, а мы опаздывали на полдня, на день. Ну а чего там, завтра сделаем.
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