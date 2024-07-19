Лукашенко – чиновникам: в начале августа вы мне должны положить на стол все «уроки»: этих наградили, этих наказали

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается ликвидации последствий урагана, все задействованные структуры говорят в один голос: такого у нас еще не было. Пострадали более девяти сотен населенных пунктов, погибли шесть человек, из них двое детей. Травмированы более семи десятков белорусов. Стихия меньше других пощадила Гомельскую область – без света и воды оказались целые районы, а драгоценное время тратили на бюрократические процедуры.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

Начали объявлять процедуры по выбору подрядчиков, в результате до сих пор подрядчик не выбран, к работам не приступили, вместо того, чтобы уже с первого дня приступить к ремонтным работам. Последний вопрос, который был выявлен, это проблемы получения помощи из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом случае они требуют правоустанавливающие документы на все объекты, в ряде случаев на фермы таких документов нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться. Какие правоустанавливающие документы, если на некоторые помещения в этих несчастных колхозах документов никаких не будет. Вы что, ждете, пока там скот погибнет. Это говорит о том, что не только в МЧС, но и в правительстве не разобрались с этим вопросом. Если не можете принять решение, не хватает чего-то, снял трубку, позвонил, согласовал. Василий Герасимов:

Последний вопрос, на который мы обращали внимание: по цифрам у нас показано, что мы подали электричество условно во все населенные пункты, хотя на самом деле тот дизель-генератор, который есть, у него не хватает мощности, фактически из трех улиц запитана только одна.

Александр Лукашенко:

Василий Николаевич, вместе с Дмитрием Николаевичем Крутым и другими ответственными, уполномоченными, помощниками определитесь: есть люди, которые героически себя вели, они подлежат награждению. Я вас посылал в Гомель, вы должны были это видеть. А есть люди – расхлябано отнеслись к этому, мы их должны увидеть. Уроки и еще раз уроки мы должны извлекать из любой ситуации. В начале августа вы мне должны положить на стол все эти «уроки». Этих наградили, этих наказали, здесь закупили, в резерв положили, что нам надо, потому что материальные резервы будут расходованы прилично. Надо будет их восстановить, поэтому правительство на контроль, чтобы к началу августа мне было доложено. За подобные вещи у МЧС и других, что дизель-генераторы есть, а там аккумуляторов нет, еще чего-то. Это что за подходы такие? Что происходит? Должны быть наказаны на всю катушку. Вплоть до отстранения от занимаемых должностей, невзирая на ранги и звания.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Вместе с тем должен также прокомментировать выводы Комитета госконтроля по поводу отсутствия взаимодействия между другими заинтересованными. Не могу с этим согласиться, потому что взаимодействие было налажено не только на государственном уровне по линии правительства и комиссии по делам чрезвычайных ситуаций, но и между губернаторами мной лично, в том числе на региональном уровне установленным порядком. Откуда взяли эти выводы, мне сложно сказать. Не могу это комментировать.