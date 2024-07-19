Это будущее нашей эстрады! Как проходят творческие испытания для абитуриентов в вузах?

В Беларуси в самом разгаре – вступительная кампания. Сегодня, 19 июля, завершился прием документов на отдельные специальности силового блока и сельскохозяйственного направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем в вузах стартовали вступительные испытания для поступающих на бюджет. Экзамены в основном проходят в устной форме или в виде письменного тестирования, исключение – для творческих специальностей. Подробности в репортаже Алины Мычко.

Звуки музыки, яркие костюмы, танцевальные па – так вступительные испытания проходят только в одном вузе Минска. Сегодня экзамены принимали в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Алина Мычко, корреспондент:

Будущим деятелям культуры недостаточно владеть одной теорией. Поэтому вступительные испытания в вуз – всегда творческие. Абитуриенты должны представить комиссии авторскую работу или номер в соответствии с выбранной специальностью.

В целом здесь планируют зачислить около 600 абитуриентов. Первые результаты будущих первокурсников в комиссии оценивают очень высоко. В белорусских вузах стартовали внутренние вступительные испытания – подробности здесь.

В этом году первые курсы обещают быть сильными – об этом говорят показатели прошедшего ЦТ. Максимального результата добились более 680 человек. В топе предметов – иностранный язык, математика, русский и физика.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Уже отработана достаточно прозрачная система, объективная, которая позволяет всех в одинаковых условиях оценить, ранжировать для того, чтобы они могли дальше поступать в вузы.