В Минской области запланирован ремонт 105 придомовых территорий

В 2024 году в Минской области для реализации мероприятий по госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда» запланирован комплексный ремонт 105 придомовых территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На это выделено свыше 19 миллионов рублей.

В Солигорске общий план работ по ремонту и благоустройству придомовых территорий на этот год составляет 58 тысяч квадратных метров. Сейчас идет обновление на улице Заслонова, затрагивающее шесть домов. Общая площадь объекта составляет 16 тысяч квадратных метров. Реконструкция была начата в июне. Завершить планируют к сентябрю.

Александр Протапович, заместитель директора предприятия «Служба заказчика ЖКУ Солигорского района»:

На данном объекте предусмотрен следующий комплекс работ: замена тротуарного бортового дорожного камня, ремонт пешеходных связей вдоль домов и входов в подъезды и, собственно, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части.