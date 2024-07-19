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В Минской области запланирован ремонт 105 придомовых территорий

19 июля 2024 17:53
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В 2024 году в Минской области для реализации мероприятий по госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда» запланирован комплексный ремонт 105 придомовых территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На это выделено свыше 19 миллионов рублей.

В Минской области запланирован ремонт 105 придомовых территорий-1

В Солигорске общий план работ по ремонту и благоустройству придомовых территорий на этот год составляет 58 тысяч квадратных метров. Сейчас идет обновление на улице Заслонова, затрагивающее шесть домов. Общая площадь объекта составляет 16 тысяч квадратных метров. Реконструкция была начата в июне. Завершить планируют к сентябрю.

В Минской области запланирован ремонт 105 придомовых территорий-4

Александр Протапович, заместитель директора предприятия «Служба заказчика ЖКУ Солигорского района»:
На данном объекте предусмотрен следующий комплекс работ: замена тротуарного бортового дорожного камня, ремонт пешеходных связей вдоль домов и входов в подъезды и, собственно, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части.

В Минской области запланирован ремонт 105 придомовых территорий-7

Всего в Солигорске запланировано отремонтировать 14 объектов, восемь из которых уже завершены. На эти цели выделено свыше 2,5 миллиона рублей.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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