В Вилейском районе выявлено 124 нарушения на объектах торговли и общепита

С приходом аномальной жары в Минской области санитарно-эпидемиологические службы усилили проверку объектов торговли и общепита, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Вилейском районе за летний период выявлено уже более 120 нарушений на 60 проверенных объектах, среди них неправильное хранение продуктов, несоблюдение правил личной гигиены, нарушение сроков годности. О том, как специалисты контролируют качество продукции, расскажет Ангелина Шигалева.

Соблюдение санитарных норм по хранению и реализации продукции. То, на что в первую очередь обращают специалисты центра гигиены и эпидемиологии. В Вилейке провели осмотр объектов торговли и общественного питания. Первая остановка – излюбленное место горожан – кафе «Вяснянка». Ежедневно здесь обедают сотни человек. Поэтому место находится на постоянном контроле.

Елена Лихачевская, врач-гигиенист Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Первое на что обращаешь внимание – это распространение остро кишечных инфекций, однозначно. Один из моментов – наличие мусора и своевременный вынос мусора в урнах.

Следующая точка – местный супермаркет. Специалисты проверяют срок годности и маркировки. А также контроль работы холодильного оборудования. Ведь для каждого наименования свои установки. Обязательное условие – наличие термометра.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Продуктами питания, в которых быстрее размножаются микроорганизмы, считаются молочные и мясные. Здесь важно, чтобы температура указанная изготовителям соответствовала температуре в холодильном оборудовании. Сейчас мы это и проверим. Например, здесь необходимо, чтобы была температура от 2 до 6 °С. Здесь у нас указано 3,2. Все в норме.