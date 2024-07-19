Лукашенко о последствиях стихии: это война, только нет стрельбы!

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства. Сегодня, к слову, их кадровый состав обновился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем перейти к заявленной теме большого селектора (а это уборочная кампания), Александр Лукашенко начал с не менее злободневной темы – преодоления последствий урагана, который прошел в Беларуси. К разрешению этого вопроса, а скорее – даже проблемы, принципиальное требование: на устранение ущерба отведен месяц.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Глава государства сегодня часто апеллировал к личному опыту. Все же, помимо того, что он работает Президентом, Александр Лукашенко – еще и гражданин Беларуси (и не забывает об этом), который так же ходит по полям, видит, что происходит за окном и на улице. И разгул стихии в последние несколько дней тоже видел и переживал в разных обстоятельствах. Последствия и поведение во время, после и до – тоже кстати обсудить именно в таком формате.