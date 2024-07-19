Лукашенко о последствиях стихии: это война, только нет стрельбы!

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства. Сегодня, к слову, их кадровый состав обновился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем перейти к заявленной теме большого селектора (а это уборочная кампания), Александр Лукашенко начал с не менее злободневной темы – преодоления последствий урагана, который прошел в Беларуси. К разрешению этого вопроса, а скорее – даже проблемы, принципиальное требование: на устранение ущерба отведен месяц.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Глава государства сегодня часто апеллировал к личному опыту. Все же, помимо того, что он работает Президентом, Александр Лукашенко – еще и гражданин Беларуси (и не забывает об этом), который так же ходит по полям, видит, что происходит за окном и на улице. И разгул стихии в последние несколько дней тоже видел и переживал в разных обстоятельствах. Последствия и поведение во время, после и до – тоже кстати обсудить именно в таком формате.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди до сих пор обижаются: то не сделано, это не сделано. Вы знаете, что утром и вечером я постоянно в режиме допроса общался с членами правительства, министрами, которые этим занимались. Вроде бы неплохо. Поручил за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь посмотреть, что не сделано, как реагируют люди. Что Комитет госконтроля, что председатель Комитета госбезопасности сегодня доложили об имеющихся проблемах. Я понимаю, люди разные. Некоторым все плохо, даже если хорошо. Некоторым плохо, даже если какую-то деревеньку подключили к дизель-генераторам. Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто, только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом: «А что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?» В телевизоре недавно выложили какой-то ролик, наверное, из интернета, где выступал один из мужиков. Настоящий мужик. Он берет это палено, дерево и пошел, говорит: давайте поможем. Чего мы сидим и плачемся, что коммуналка плохо работает, еще кто-то плохо работает. И каждый сидит и ждет, что сейчас все подключат. Ладно, для того, чтобы подключить, восстановить линии электропередачи, нужны специалисты, но подключиться убрать завалы же надо. Это мои претензии как Президента к людям. Но ведь если в целом посмотреть, масса недостатков. И вот эта наша болезнь – бравурные доклады. Там хорошо, там хорошо. Зачем вы мне врете? Я же перепроверю, вы это знаете.
Читайте также:
Лукашенко – беглым: «Прежде, чем затиктокаться и что-то в интернете «писнуть» – возьми топор, пилу и помоги!»
Лукашенко о воровстве в сельском хозяйстве: «Отрубите руки тем, кто это делает!»
«Отвратительная работа!» – Лукашенко раскритиковал действия чиновников по ликвидации последствий урагана