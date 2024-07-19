Лукашенко: «Прежде, чем затиктокаться и что-то в интернете «писнуть» – возьми топор, пилу и помоги!»

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства еще 16 июля поставил задачу в течение суток устранить последствия стихии – на этом тут же стали спекулировать, особенно те, кто в Беларуси не живут. Чуть ли не с секундомером стояли, как всегда, упуская главное, в то время, как все службы на этом главном здесь были сконцентрированы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вижу, что у нас идет все своим чередом. Людей я хочу в очередной раз успокоить и пообещать, что в течение пары дней мы узкие места ликвидируем после этого урагана. Ну и еще месяц будем работать, чтобы обновить где-то, усилить работу по энергообеспечению. Мы видим эти проблемы, уроки извлекли. В течение месяца мы закончим все работы. Они уже проведены первоочередные. Ну, надо убрать дизель-генераторы из деревень, но для того, чтобы их убрать, надо штатно подвезти электроэнергию к каждому дому. Это мы за эту неделю сделаем. А первоочередные работы, как договаривались до 16 числа, они были сделаны. Тут я уже реагирую на разного рода «писания» наших беглых и прочее: вот Президент пообещал 16 числа, сейчас на 19-е перенес поручение. Но они плохо слышат, уши, наверное, плохо промыли. До 16 числа было поручение обеспечить движение автомобильного, железнодорожного транспорта и прочее. У нас же заторы были такие, что даже поезда ходили с опозданием до 7 часов. Поэтому очень быстро сделали эту работу, даже раньше, чем я поручал. До 19 числа, до сегодняшнего дня, все, как мне докладывают, населенные пункты работают, но есть у нас еще 100 с лишним деревень, деревенек, где работают дизель-генераторы.