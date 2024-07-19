Лукашенко: так сельское хозяйство мы никогда в истории ещё не поддерживали!
Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства. Сегодня, к слову, их кадровый состав обновился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем перейти к заявленной теме большого селектора (а это уборочная кампания), Александр Лукашенко начал с не менее злободневной темы – преодоления последствий урагана, который прошел в Беларуси. К разрешению этого вопроса, а скорее – даже проблемы, принципиальное требование: на устранение ущерба отведен месяц.
Что касается уборочной кампании, то не секрет, что и этот вопрос Президент держит на личном контроле. А потому о всех допущенных вопиющих ошибках главе государства известно: о хищении, коррупции, приписках, неготовности техники, зерносушильных комплексов и далее по списку.
О главных поручениях Первого по итогу селекторного совещания – большой репортаж Алены Сыровой.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Зал Совбеза во Дворце Независимости, обычно здесь обсуждают вопросы военного характера, но летом – особое внимание ситуации на обычных полях, стратегии битвы, но за урожай и безопасность, продовольственной прежде всего. В жаркую для аграриев и не только пору каждая минута на счету, и эффективнее пообщаться вот так дистанционно, чем собраться в одной точке страны, да и все как на ладони, даже если кажется, что нет, Президент погружен и замечает детали, не спрячешь и не скроешься…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Михаил Иванович Русый консультирует молодого руководителя, что ему говорить.
Подсказывать, действительно, бесполезно. Президент даже для тех, кто долгие годы рядом, непредсказуем. Вот и сегодня, когда все ожидали разбора полетов по последствиям непогоды, Александр Лукашенко начал с общего настроя на урожай. С пути нас не сбить никакими ветрами. Белорусам давно так не благоволили и одновременно не препятствовали в небесной канцелярии, да и в государственной, чего уж.
Александр Лукашенко:
Уже так, как в этом году, сельское хозяйство мы никогда не поддерживали, можно сказать, в истории вообще. И техника была передана, и вопросы финансовые, материальные решены.
Пока еще в полях небывалый урожай. Валовой сбор колосовых составит около 10 млн тонн. Но глава государства отмечает: это минимум.
Александр Лукашенко:
Но это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, и их нужно убрать. Причем быстро и без потерь. Как всегда. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, кормовую базу обеспечим и на импорте сэкономим валюту. Более того, и резерв определенный создадим на будущий год. Подробности.
Из очевидного – большая часть расходов – топливо, оно нужно, в том числе чтобы доехать до нужного поля с мехдвора утром и обратно вечером. А что если не гонять технику туда-сюда, а просто обеспечить охрану и ремонт на полях, как это было когда-то? А если топливо еще и воруют? Президент предупреждает самым жестоким образом: ни с кем из залезших в карман или бак государства церемониться не будут. Аналогичный подход и в случае с готовностью техники – от комбайнов до зерносушилок. Следить и принимать меры в эту кампанию уполномочен и ряд новых должностных лиц.
Александр Лукашенко:
А завтра вы придете и скажете, что вам денег не хватает. «Давайте из бюджета деньги». Это я говорю для Комитета государственного контроля, помощников и уполномоченных по областям. Два дня на раскачку, а потом жесточайшее наказание, мне не пишите. По результату напишете. Вы знаете, что делать. Подробности.
А деньги можно заработать, особо не напрягаясь, а просто соблюдая технологии и хозяйский подход. Президент приводит конкретный пример, как можно и нужно ориентироваться в предлагаемых природой и не только обстоятельствах. Читайте здесь.
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