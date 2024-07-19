Лукашенко: так сельское хозяйство мы никогда в истории ещё не поддерживали!

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства. Сегодня, к слову, их кадровый состав обновился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем перейти к заявленной теме большого селектора (а это уборочная кампания), Александр Лукашенко начал с не менее злободневной темы – преодоления последствий урагана, который прошел в Беларуси. К разрешению этого вопроса, а скорее – даже проблемы, принципиальное требование: на устранение ущерба отведен месяц.

Что касается уборочной кампании, то не секрет, что и этот вопрос Президент держит на личном контроле. А потому о всех допущенных вопиющих ошибках главе государства известно: о хищении, коррупции, приписках, неготовности техники, зерносушильных комплексов и далее по списку. О главных поручениях Первого по итогу селекторного совещания – большой репортаж Алены Сыровой. Алена Сырова, политический обозреватель:

Зал Совбеза во Дворце Независимости, обычно здесь обсуждают вопросы военного характера, но летом – особое внимание ситуации на обычных полях, стратегии битвы, но за урожай и безопасность, продовольственной прежде всего. В жаркую для аграриев и не только пору каждая минута на счету, и эффективнее пообщаться вот так дистанционно, чем собраться в одной точке страны, да и все как на ладони, даже если кажется, что нет, Президент погружен и замечает детали, не спрячешь и не скроешься…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Михаил Иванович Русый консультирует молодого руководителя, что ему говорить. Подсказывать, действительно, бесполезно. Президент даже для тех, кто долгие годы рядом, непредсказуем. Вот и сегодня, когда все ожидали разбора полетов по последствиям непогоды, Александр Лукашенко начал с общего настроя на урожай. С пути нас не сбить никакими ветрами. Белорусам давно так не благоволили и одновременно не препятствовали в небесной канцелярии, да и в государственной, чего уж. Александр Лукашенко:

Уже так, как в этом году, сельское хозяйство мы никогда не поддерживали, можно сказать, в истории вообще. И техника была передана, и вопросы финансовые, материальные решены. Пока еще в полях небывалый урожай. Валовой сбор колосовых составит около 10 млн тонн. Но глава государства отмечает: это минимум.