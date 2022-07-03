«Инфляция достигала порядка 1700%». Депутат о выживании белорусов в 90-е

Новости Беларуси. Предлагаем пройти километрами нашей независимости, причем в прямом смысле. Анастасия Ярощик-Корниенко в программе «Неделя» на СТВ исследовала проспект Независимости и ключевые объекты, которые стали символами становления белорусского государства.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

15 километров в длину. В самом центре столицы пролегает проспект Независимости. Эта магистраль неразрывно связана с историей нашей страны. Вместе с жителями она переживала и радостные моменты, и тяготы. В периоды оккупации пришлые захватчики то и дело пытались менять ее название. Но несмотря ни на что, город и Беларусь выстояли, обретя собственную независимость. Теперь одноименное название носит этот проспект, будто подчеркивая величие достижений суверенного государства.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Открывает проспект площадь Независимости и Дом правительства – одно из немногих зданий, которому удалось выстоять в Великую Отечественную войну. Говорят, что в 30-е его строили вручную, без бульдозеров и башенных кранов, их просто тогда еще не было. В те годы эта была самая высокая постройка в городе. С такой высоты особенно хорошо смотреть вдаль. Сегодня в кабинетах Дома правительства ежедневно просчитывают каждый шаг в будущее, чтобы он стал максимально эффективным для экономики страны и ее жителей. Беларусь проводит свою независимую политику.