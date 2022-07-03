«Инфляция достигала порядка 1700%». Депутат о выживании белорусов в 90-е
Новости Беларуси. Предлагаем пройти километрами нашей независимости, причем в прямом смысле.
Анастасия Ярощик-Корниенко в программе «Неделя» на СТВ исследовала проспект Независимости и ключевые объекты, которые стали символами становления белорусского государства.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
15 километров в длину. В самом центре столицы пролегает проспект Независимости. Эта магистраль неразрывно связана с историей нашей страны. Вместе с жителями она переживала и радостные моменты, и тяготы. В периоды оккупации пришлые захватчики то и дело пытались менять ее название. Но несмотря ни на что, город и Беларусь выстояли, обретя собственную независимость. Теперь одноименное название носит этот проспект, будто подчеркивая величие достижений суверенного государства.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Открывает проспект площадь Независимости и Дом правительства – одно из немногих зданий, которому удалось выстоять в Великую Отечественную войну. Говорят, что в 30-е его строили вручную, без бульдозеров и башенных кранов, их просто тогда еще не было. В те годы эта была самая высокая постройка в городе. С такой высоты особенно хорошо смотреть вдаль. Сегодня в кабинетах Дома правительства ежедневно просчитывают каждый шаг в будущее, чтобы он стал максимально эффективным для экономики страны и ее жителей. Беларусь проводит свою независимую политику.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам нужно научиться видеть и ценить те достижения, которые у нас есть. По большому счету, уже сам суверенитет и то, что мы – суверенное государство, это одно из самых важных достижений. Это наша Конституция. И мы в 1994 году приняли свою первую Конституцию молодого суверенного государства. Конечно, мы не знали, как развиваться, куда идти. И этой малой поступью мы действительно шли. Но в 1994 году после принятия Конституции последовала новая. В 1996 году, именно тогда были приняты первые направления социально-экономического развития 1996-2000 годов.
Если сравнить экономический рост, то тогда (1993, 1994, 1995 годы) инфляция достигала порядка 1 700%. Это только вдуматься. Но сегодня у нас стройная система законодательства. И опять-таки в стороне не остается наша Конституция. Обратите внимание, референдум этого года показал: это действительно важный шаг. Диалоговые площадки дали возможность не только трудовым коллективам, а каждому гражданину, просто человеку высказать свое мнение. И, самое главное, увидеть реализацию в принятой Конституции. Мы писали вместе, принимали вместе, исполняем вместе.
Читайте также:
Вольфович: хотелось бы, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло
«Такой праздник не может быть без культуры». Кому Президент вручил награды в Большом?
Каково это – родиться 3 июля? Три истории белорусов, которые празднуют день рождения со всей страной