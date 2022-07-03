Белорусов готовят для боевых действий в Украине, а призыв из запаса – всеобщая мобилизация? Как всё на самом деле

Новости Беларуси. Когда мир трещит по геополитическим швам, безопасность выходит на первый план. На неделе стартовали очередные учения войск территориальной обороны. На этот раз в Жлобинском районе. В социальных сетях призыв из запаса порой вызывает панику – его приравнивают ко всеобщей мобилизации. Отдельные источники продолжают вбрасывать информацию о том, что белорусских солдат готовят для участия в боевых действиях в Украине. Хотя на самом деле сборы – это обычные тренировки, которые проходят регулярно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На учениях побывала Анна Корольчук.

В обычной жизни электрогазосварщик, по команде – боец территориальных войск. В молодости Василий Черномаз прошел службу в советской армии, сегодня вместе с сослуживцами дает клятву на верность белорусскому народу.

Василий Черномаз, житель Жлобина:

Идем в территориальную оборону на защиту своей Родины, защиту нашего города. Немножко подзабылось все. Эти учения, конечно, нужны. Надо все вспомнить, надо все оружие подержать, конечно же, чтобы почувствовать его.

На военные сборы по территориальной обороне Жлобинского района призвали 80 человек. 17 из них – офицеры запаса. В основном это мужчины старше 40 лет, для которых учения – повод вспомнить молодость и послужить своей стране.

Владимир Татаринов, житель Жлобина:

Волнительные эмоции, молодеть начинаем опять, принимали присягу 36 лет назад, сейчас опять принимаем присягу. Только тогда был Советский Союз, а сейчас Республика Беларусь. Отдаем свой долг как офицеры.

Принятие присяги бойцами территориальных войск проходило в знаковом месте – на площади Освободителей около стелы героям. Поддержать мужчин в этот важный момент пришли родные и друзья.

Евгения Черномаз, жительница Жлобина:

Я (жена), дочка и племянница. Пришли поддержать мужа, папу, дядю. Анна Корольчук, корреспондент:

Какие эмоции? Евгения Черномаз:

Положительные, хорошие, радостные. Горды за своего мужа, за своего папу.

Сборы территориальных войск в Жлобинском районе продлятся до 16 июля. На пункте приема личного состава мужчин экипировали и выдали оружие. Сейчас военнообязанные приступили к одиночной подготовке. Далее из них сформируют штаб района и отдельный стрелковый батальон, с которым проведут боевое слаживание.

Олег Сочивко, военный комиссар Жлобинского района:

Военнообязанные экипированы. Вручено и закреплено за ними оружие. В настоящее время проводятся мероприятия боевого слаживания, где военнообязанные совершенствуют свои знания на теоретических и практических занятиях. По итогам боевого слаживания будет проведен смотр готовности к выполнению задач по предназначению. И военнообязанные непосредственно приступят к выполнению своих обязанностей согласно штату военного времени. В частности, будет взят под охрану один из объектов территориальной обороной, будет развернут контрольно-пропускной пункт.

На последнем этапе сборов бойцов ждет командно-штабное учение. Получив задание, военный комиссариат, местная власть и другие службы реагирования определят ход действий в соответствии с легендой. Настоящая мобилизация территориалов происходит только в случае военной угрозы или развязывания агрессии против страны.