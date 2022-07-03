Ветеран ВОВ в День Независимости: «Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека»

Новости Беларуси. Вернемся на проспект Независимости и вместе с Анастасией Ярощик-Корниенко продолжим исследовать главные объекты, которые стали символами независимой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Вернемся на проспект Независимости и вместе с Анастасией Ярощик-Корниенко продолжим исследовать главные объекты, которые стали символами независимой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У нас есть возможность строить свою жизнь под мирным и счастливым небом. За него наши предки в 1940-е жертвовали здоровьем и даже жизнью. Память – неотъемлемый атрибут нашей независимости. Символ стойкости, мужества и героизма – Площадь Победы. Сюда, к монументу, все чаще и чаще приходят люди. Желание помнить еще острее на фоне попыток переписать историю и отобрать нашу Великую Победу.
Григорий Махонь, ветеран Великой Отечественной войны:
Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека. Цена жизни государства, цена жизни национальности. Мне важно, чтобы молодежь все-таки чувствовали свою ответственность перед своим народом.
Незыблема память и о каждом, кто стал невинной жертвой нечеловеческих операций карателей. Новые, леденящие кровь, факты вскрываются благодаря уголовному делу о геноциде белорусского народа.
Читайте также:
Белорусов готовят для боевых действий в Украине, а призыв из запаса – всеобщая мобилизация? Как всё на самом деле
«Инфляция достигала порядка 1700%». Депутат о выживании белорусов в 90-е
Вольфович: хотелось бы, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло