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Ветеран ВОВ в День Независимости: «Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека»

03 июля 2022 19:00
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Новости Беларуси. Вернемся на проспект Независимости и вместе с Анастасией Ярощик-Корниенко продолжим исследовать главные объекты, которые стали символами независимой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Ветеран ВОВ в День Независимости: «Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека»-1

У нас есть возможность строить свою жизнь под мирным и счастливым небом. За него наши предки в 1940-е жертвовали здоровьем и даже жизнью. Память – неотъемлемый атрибут нашей независимости. Символ стойкости, мужества и героизма – Площадь Победы. Сюда, к монументу, все чаще и чаще приходят люди. Желание помнить еще острее на фоне попыток переписать историю и отобрать нашу Великую Победу.  

Ветеран ВОВ в День Независимости: «Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека»-4

Григорий Махонь, ветеран Великой Отечественной войны:  
Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека. Цена жизни государства, цена жизни национальности. Мне важно, чтобы молодежь все-таки чувствовали свою ответственность перед своим народом.  

Ветеран ВОВ в День Независимости: «Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека»-7

Незыблема память и о каждом, кто стал невинной жертвой нечеловеческих операций карателей. Новые, леденящие кровь, факты вскрываются благодаря уголовному делу о геноциде белорусского народа.  

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# День Независимости # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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