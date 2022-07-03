Ветеран ВОВ в День Независимости: «Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека»

У нас есть возможность строить свою жизнь под мирным и счастливым небом. За него наши предки в 1940-е жертвовали здоровьем и даже жизнью. Память – неотъемлемый атрибут нашей независимости. Символ стойкости, мужества и героизма – Площадь Победы. Сюда, к монументу, все чаще и чаще приходят люди. Желание помнить еще острее на фоне попыток переписать историю и отобрать нашу Великую Победу.