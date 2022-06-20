«Даже я уже в это верю». Лукашенко высказался о проблеме мирового голода

Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко приехал на ГАЗ-69. Такой типичный джип советских председателей вряд ли еще в гараже какого лидера государства встретишь. Такой хозяйский подход и к этим гектарам. В народе их называют президентским полем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На своем поле я уже третий раз, что касается этих посевов. На своем почему – вы знаете: Витебская область. Здесь – Могилевская, здесь – Витебская. Там родился с Субботиным [Субботин Александр Михайлович, председатель Витебского облисполкома – прим. ред.] вместе, здесь вырос с Исаченко [Исаченко Анатолий Михайлович, председатель Могилевского облисполкома – прим. ред.] вместе, Леонид Константинович [Заяц Леонид Константинович, заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.] в последнее время прикоснулся. Вот и стало поле Президента.

Наш Президент одинаково гармоничен и на полях саммитов, и в полях. Пуловские репортажи Первого с запахом зерна – обычная медийная практика. Но сегодня это не просто инспекция полей. Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасёт». Подробнее здесь.

Беларусь в клубе мировых молочных держав. Доходы от АПК – 6-7 миллиардов долларов в год. Сейчас продовольствие – это не только бренд, золотая жила открытой экспортоориентированной экономики, точка роста для драйва в селе. Теперь продовольствие на карте мира еще и геополитический козырь.