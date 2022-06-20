«Даже я уже в это верю». Лукашенко высказался о проблеме мирового голода
Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко приехал на ГАЗ-69. Такой типичный джип советских председателей вряд ли еще в гараже какого лидера государства встретишь. Такой хозяйский подход и к этим гектарам. В народе их называют президентским полем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На своем поле я уже третий раз, что касается этих посевов. На своем почему – вы знаете: Витебская область. Здесь – Могилевская, здесь – Витебская. Там родился с Субботиным [Субботин Александр Михайлович, председатель Витебского облисполкома – прим. ред.] вместе, здесь вырос с Исаченко [Исаченко Анатолий Михайлович, председатель Могилевского облисполкома – прим. ред.] вместе, Леонид Константинович [Заяц Леонид Константинович, заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.] в последнее время прикоснулся. Вот и стало поле Президента.
Наш Президент одинаково гармоничен и на полях саммитов, и в полях. Пуловские репортажи Первого с запахом зерна – обычная медийная практика. Но сегодня это не просто инспекция полей.
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Беларусь в клубе мировых молочных держав. Доходы от АПК – 6-7 миллиардов долларов в год. Сейчас продовольствие – это не только бренд, золотая жила открытой экспортоориентированной экономики, точка роста для драйва в селе. Теперь продовольствие на карте мира еще и геополитический козырь.
Александр Лукашенко:
Голод будет в мире, будет, даже я уже в это верю, несмотря на трепотню политиков. Будет. Если мы обеспечим продовольственную [безопасность – прим. ред.], мы ее уже обеспечили, сможем накормить скотину, у нас всегда будет молоко, мясо. А еще по падежу я с них спрошу – у нас не будет никогда проблем с деньгами.
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