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Лукашенко: главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю

22 февраля 2022 17:11
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Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.

Ксения Худолей, корреспондент:
Сегодня, когда оружием становятся информация, политические амбиции и даже чьи-то навязчивые идеи, героическое прошлое советского народа особенно символично. Ведь даже в предпраздничный день военно-политическая обстановка в регионе не может не беспокоить. Однако позиция Беларуси в этом вопросе незыблема: мы не хотели и не хотим войны, но будем защищать свою страну и ее интересы.

Лукашенко: главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены. Я это говорю тем, кто сегодня исправно служит заокеанским хозяевам, кураторам, наращивая иностранное военное присутствие по периметру наших границ. Прежде всего – западным соседям. Польские и балтийские политические элиты взяли курс на беспрецедентную милитаризацию государства и увеличение военных ресурсов.

Обратите внимание: эта милитаризация активно началась при Дональде Трампе, прежнем президенте Соединенных Штатов Америки. Пришел, казалось бы, его антипод, главный враг в США. И что изменилось? Ничего. Как наращивались вооруженные силы, как требовали от Европы 2 % от ВВП на вооружение, так и делают. Добавили только одну составляющую: массированно начали перебрасывать год назад сюда свои вооруженные силы. Третий раз скажу: освободились в Афганистане надо их чем-то занять.

Лукашенко: главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю-4

Бытует вопрос: а будет ли война? В части я на этот вопрос, в частности, отвечал. Просто добавлю: она уже давно идет против нас. Гибридная война. Это современная война: помните, блицкриг, давление через средства массовой информации, а затем экономическая и финансовая война.

Между предательством своих друзей, своих союзников и противодействием этой агрессии не бездна – совсем малое расстояние. И мы, белорусы, должны сделать так, чтобы не вляпаться – простите, военным языком скажу – в дерьмо и ни в коем случае не допустить предательства, которое останется пятном на всем белорусском народе.

Виктор Хренин: «Вооруженные Силы Республики Беларусь – это инструмент недопущения войны». Читайте здесь.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Джо Байден # Ксения Худолей # Фотофакт

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