Лукашенко: главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю

Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране. Ксения Худолей, корреспондент:

Сегодня, когда оружием становятся информация, политические амбиции и даже чьи-то навязчивые идеи, героическое прошлое советского народа особенно символично. Ведь даже в предпраздничный день военно-политическая обстановка в регионе не может не беспокоить. Однако позиция Беларуси в этом вопросе незыблема: мы не хотели и не хотим войны, но будем защищать свою страну и ее интересы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены. Я это говорю тем, кто сегодня исправно служит заокеанским хозяевам, кураторам, наращивая иностранное военное присутствие по периметру наших границ. Прежде всего – западным соседям. Польские и балтийские политические элиты взяли курс на беспрецедентную милитаризацию государства и увеличение военных ресурсов. Обратите внимание: эта милитаризация активно началась при Дональде Трампе, прежнем президенте Соединенных Штатов Америки. Пришел, казалось бы, его антипод, главный враг в США. И что изменилось? Ничего. Как наращивались вооруженные силы, как требовали от Европы 2 % от ВВП на вооружение, так и делают. Добавили только одну составляющую: массированно начали перебрасывать год назад сюда свои вооруженные силы. Третий раз скажу: освободились в Афганистане – надо их чем-то занять.