Лукашенко: «Больших проблем в уборочной я не вижу». Итоги селекторного совещания

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявленная тема большого селектора – уборочная кампания. Не секрет, что этот вопрос Президент держит на личном контроле. А потому о всех допущенных вопиющих ошибках главе государства известно: о хищении, коррупции, приписках, неготовности техники, зерносушильных комплексов и далее по списку. Алена Сырова, политический обозреватель:

Губернатор Субботин рассказал о различии показателей между государственными и частными структурами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас средняя урожайность озимого ячменя 50 центнеров в Витебской области?

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Нет, это у фермеров получилось так. Александр Лукашенко:

Там, где не у Субботина, где Субботин не руководит процессом, там 50. А там, где Субботин руководит со своими начальниками, там 22. Отломил. Вот и все. Но это можно было не сеять. Это ж, считай, сколько посеял, столько и собрал. Поэтому есть над чем работать. Возможно, дело действительно в отношении. И вот обещанный ранее красноречивый пример о том, что увидел глава государства, когда из-за погоды сменил маршрут.

Александр Лукашенко:

От фронта уходил этого грозового и полетел по другому маршруту. Между Белыничами и Круглым. Пролетаю в поле, смотрю, это какой-то ужас у Исаченко. У нас кто уполномоченный по Могилевской области? Заяц практику эту завел. Он был губернатором там. Ну, а у тебя власти хватает. Так у них же поля не вспаханы. У них поля не вспаханы, мы мелиорацию (опять Заяц) проводим, и вот эти мелиорированные карты, он знает, о чем речь идет, поля, они до половины распаханы, туда не влезли дальше весной, все это брошено годами. Слушайте, я такого ужаса, как у Исаченко, не видел. Потом начал уже летать другим... Они же как? Еду я по дороге, или начальник большой едет – любо-дорого посмотреть. Лечу по какому-то маршруту... Откуда они узнают эти маршруты? Любо-дорого посмотреть. Фотографируй давай в СМИ. Вот Господь заставил полететь неожиданно другим маршрутом. Я такого не видел. Это такое безалаберное отношение и культура земледелия. Исаченко чуть позже доложил, сосредоточившись на выводах из прошлого года. Заранее предусмотрели переброску техники. Проблем возникнуть не должно.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

То, что касается готовности техники, зерносушильного хозяйства, кадров, та критика, которая прозвучала, она у нас есть, но она не повлияет на сроки уборки и качество. Мы сделали определенные выводы, делаем переброску техники. Наш мехотряд из 12 комбайнов работает в южных регионах, и по мере созревания хлебов он будет передвигаться к северным. Мы плюс будем делать переброску из хозяйств. Мы в прошлом году это делали и сейчас, не дожидаясь конца уборки. Примечательно, что из материального у Президента в этот раз никто ничего не просил, только содействия, например в Брестской области, которая в этом году не так успешна, как мы привыкли. Но под пристальным контролем. Да еще каким. Александр Лукашенко:

Михаил Иванович, из вашего опыта, опытного глаза, в Брестской области чего не хватает?

Михаил Русый, уполномоченный представитель Президента в Брестской области:

Уважаемый Александр Григорьевич, здесь есть команда. Команда работает. Мы 2 июля все проговорили. Было два узких вопроса. Это уборка соломы, потому что на 5 % уборки в день выходят и надо вовремя посеять, брестчане раньше других. Эти вопросы все отрегулированы, приняты решения по отводке зерна, принято решение Городецким, дополнительно с организацией 49 автомобилей привлечено, 15 погрузчиков, 40 тракторов. Решение принимается моментально. Я им передал разговор тот, который вы нам каждый раз вот 30 лет говорили, что руководитель первый должен принимать решение, второе – не входить в чье-то положение. И третье – не воровать. Поэтому все решения Президента должны выполняться немедленно, качественно и в срок. Они это делают. Потеснить с позиции лидера Брестскую область готова Минская. Есть точечные проблемы, но их под силу решить.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

В целом по уборке по текущему году наши минимальные, скажем так, прогнозы – это зерновые и зернобобовые без кукурузы – не менее 1 миллиона 800. Это где-то плюс 315 тысяч к уровню прошлого года. Но не исключено, конечно, что с учетом урожайности этот результат будет и выше. По кукурузе мы пока так... Опять же, по зерну, с учетом прошлого года 677 тысяч мы намолотили зерна. Планируем в этом году чуть меньше, но будем смотреть по ситуации. Итого в целом у нас по области 2 миллиона 350 тысяч – это зерно плюс зерно кукурузы. И планируем намолот рапса – практически 300 тысяч тонн в текущем году. Поэтому, еще раз повторюсь, вопросов, которые требуют решения на вашем уровне, в Минской области нет. Глава государства сегодня очень много раз возвращался к роли уполномоченных и помощников Президента в регионах, прежней работой он не сильно доволен. Именно поэтому принято решение усилиться, и отчасти поэтому было важно во время связи с Гродненской областью, помимо губернатора, подробно расспросить и помощника. Владимир Караник и Юрий Караев хорошо работают в связке.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Не было готово 8 зерносушильных комплексов. К моменту сегодняшнего совещания остался один. Так как вы требуете, что один – это тоже преступление, мы давим на них, душим, они его делают, это в Кореличском районе, птицефабрика «Красноармейская». Восстанавливают. Александр Лукашенко:

Вы человек военный, действуйте по-военному. Даже в Гродненской области. Не дай бог, Гродненская область по каким-то показателям сработает хуже, чем другие области. Вы уже приперты к стенке – только вперед, отступать некуда. Уже смотр закончился: и губернатора, и вас. Подробно остановились на ситуации в Гомельской области. На сегодня здесь убрали около 45 % всех культур. Пока по важнейшему показателю – урожайности – в плюсе. Параллельно готовятся к посевной.