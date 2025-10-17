Завоевали 4 золота! Как белорусская команда борцов готовилась к III Играм стран СНГ?

Белорусская команда борцов приняла участие в III Играх стран СНГ, которые прошли в семи городах Азербайджана с 1 по 5 октября. Команда завоевала четыре золотые медали, одно серебро, одну бронзу.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Ковшун, старший тренер сборной Республики Беларусь по вольной борьбе и Ангелина Буркина, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, учащаяся Могилевского государственного училища олимпийского резерва.
Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите нам о соревнованиях. Как они проходили? Сколько был участников?
Александр Ковшун, старший тренер сборной Республики Беларусь по вольной борьбе:
Соревнования проходили в Азербайджане. Конкретно борьба проходила в городе Гянджа. С 1 по 5 октября были соревнования, длились с учетом прибытия команд 4 дня. Было 8 команд с разных стран. Было где-то около 120 участников. Наши девочки выступали. В командном зачете заняли первое место, то есть они взяли половину первых мест. Это было 8 весовых категорий, и из них половина – девочки. На второе место была Российская Федерация, третье место – Азербайджан.
Илья Нечаев, ведущий:
Какие страны еще принимали участие?
Александр Ковшун:
Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизия. Достаточно широко. Большая часть была азиатских команд, но из европейских – это Беларусь, Азербайджан и Россия.
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