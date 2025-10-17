Завоевали 4 золота! Как белорусская команда борцов готовилась к III Играм стран СНГ?

Белорусская команда борцов приняла участие в III Играх стран СНГ, которые прошли в семи городах Азербайджана с 1 по 5 октября. Команда завоевала четыре золотые медали, одно серебро, одну бронзу.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Ковшун, старший тренер сборной Республики Беларусь по вольной борьбе и Ангелина Буркина, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, учащаяся Могилевского государственного училища олимпийского резерва.

Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите нам о соревнованиях. Как они проходили? Сколько был участников?