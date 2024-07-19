Клишевич: залог успеха работы нашей экономики и других сфер – это кадры

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим селекторное совещание у Лукашенко и поговорим об устранении последствий стихии. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Еще раз вернусь в то, что сегодня залог успеха работы нашей экономики и других сфер – это кадры. Подбор, подготовка кадров. Те люди, которые окажутся на ответственных должностях в конкретном хозяйстве, в конкретном районе, в конкретном министерстве, именно от них, от их решений, от их креатива зависит, как будут эффективно использоваться те ресурсы, которые у нас сегодня есть. И да, к сожалению, можем констатировать, что есть часть людей, которые, скажем, не готовы к такой работе, не готовы к такой ответственности, не готовы к креативу на пользу Родины. А некоторые думают только про свои личные какие-то инициативы, амбиции. Конечно, это всегда приводит к поражению, к проигрышу и к каким-то негативным результатам.