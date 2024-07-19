Клишевич: залог успеха работы нашей экономики и других сфер – это кадры

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим селекторное совещание у Лукашенко и поговорим об устранении последствий стихии. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Еще раз вернусь в то, что сегодня залог успеха работы нашей экономики и других сфер – это кадры. Подбор, подготовка кадров. Те люди, которые окажутся на ответственных должностях в конкретном хозяйстве, в конкретном районе, в конкретном министерстве, именно от них, от их решений, от их креатива зависит, как будут эффективно использоваться те ресурсы, которые у нас сегодня есть. И да, к сожалению, можем констатировать, что есть часть людей, которые, скажем, не готовы к такой работе, не готовы к такой ответственности, не готовы к креативу на пользу Родины. А некоторые думают только про свои личные какие-то инициативы, амбиции. Конечно, это всегда приводит к поражению, к проигрышу и к каким-то негативным результатам.
Еще раз повторю: у нас нет сегодня этой многомиллиардной долларовой подушки безопасности, которая позволяла бы нам расслабляться и сидеть спокойно, пожинать плоды наших предшественников. Нам надо постоянно думать, постоянно шевелиться, раздеваться, как говорил Президент, и работать. Постоянный должен быть этот процесс. Тогда и рост постоянный, движение, постоянно социально-экономическое развитие. Стабильно двигаться вперед, и мы каждый ощущаем это на своей жизни, когда ходим в магазин, когда платим за коммунальные услуги и другие жизненные функции совершаем. Если кадры не шевелятся, если кадры будут просто лежать на своих должностях и не проявлять инициативу, тогда, конечно, и всего этого мы с вами не увидим. И конечно, в целом стране будет очень тяжело выжить.
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