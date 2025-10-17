«Горизонт» обыграл «Олимпию» в чемпионате страны по баскетболу

«Горизонт» одержал пятую кряду викторию в чемпионате страны по баскетболу. В непростом противостоянии подопечные Натальи Трофимовой сломили сопротивление гродненской «Олимпии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая половина встречи осталась за хозяйками. На большой перерыв представительницы Минской области отправились имея за плечами солидный перевес в 17 очков. Однако затем приезжие девушки принялись сокращать отставание. И практически в этом преуспели. В итоге разрыв между клубами составил всего 2 очка. «Горизонт» сильнее – 76:74. В рядах победительниц Алеся Тальковская оформила дабл-дабл.