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Песков: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по поставкам Tomahawk

17 октября 2025 12:21
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Песков: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по поставкам Tomahawk-0

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин четко донес позицию России по поставкам ракет Tomahawk в ходе телефонного разговора с главой Америки Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

«Позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений», – сказал Песков журналистам.

Телефонная беседа лидеров стала одной из самых продолжительных в году.

По ее итогам Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным в Будапеште.

Фото: pixabay

# Дмитрий Песков # Международная политика

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