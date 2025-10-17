Песков: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по поставкам Tomahawk

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин четко донес позицию России по поставкам ракет Tomahawk в ходе телефонного разговора с главой Америки Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

«Позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений», – сказал Песков журналистам.

Телефонная беседа лидеров стала одной из самых продолжительных в году.

По ее итогам Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным в Будапеште.

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