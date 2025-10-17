На «Душевном фестивале» в Минске выступит Шуфутинский! Узнали, чем ещё удивят зрителей

Музыкальное событие, которое нельзя пропустить – «Душевный фестиваль-2025» в Минске. 17 октября в 19:00 во Дворце спорта состоится концерт «Любимый шансон», а 18 октября на этой же площадке в 15:00 вас ждет концерт «Душа народная», где на одной сцене соберутся звезды поп-фолка. Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс emall.by. Информационная поддержка – ЗАО «Столичное телевидение» и «Душевное радио».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».

Юрий Царев, ведущий:

«Душевный фестиваль» уже второй год у нас в стране проходит, и я знаю статистику, что в прошлом году более 12 тысяч человек стали гостями «Душевного фестиваля». Это уникальная цифра. И мы надеемся, что в этом году она будет как раз таки не меньше, может быть, даже и больше. «Душевный фестиваль» – это достаточно интересное, знаковое событие для белорусской осени. Расскажи о нем подробнее, пожалуйста.