На «Душевном фестивале» в Минске выступит Шуфутинский! Узнали, чем ещё удивят зрителей

Музыкальное событие, которое нельзя пропустить – «Душевный фестиваль-2025» в Минске. 17 октября в 19:00 во Дворце спорта состоится концерт «Любимый шансон», а 18 октября на этой же площадке в 15:00 вас ждет концерт «Душа народная», где на одной сцене соберутся звезды поп-фолка. Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс emall.by. Информационная поддержка – ЗАО «Столичное телевидение» и «Душевное радио».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».
Юрий Царев, ведущий:
«Душевный фестиваль» уже второй год у нас в стране проходит, и я знаю статистику, что в прошлом году более 12 тысяч человек стали гостями «Душевного фестиваля». Это уникальная цифра. И мы надеемся, что в этом году она будет как раз таки не меньше, может быть, даже и больше. «Душевный фестиваль» – это достаточно интересное, знаковое событие для белорусской осени. Расскажи о нем подробнее, пожалуйста.
Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:
Во-первых, если мы уже коснулись статистики, то очень важно сказать, сколько телезрителей телеканала СТВ и РТР-Беларусь увидели эти концерты в эфире. Это очень высокая доля телесмотрения, что говорит о том, что людям нравится эта музыка, людям нравятся эти концерты. Спасибо большое вам за то, что в этом году также концерты снимаются, телезрители ваших каналов смогут увидеть их в эфире.
В этом году у нас второй фестиваль. Традиционно это три концерта и конкурс народных исполнительских искусств, который прошел вчера, сам финал. В конкурсе участвовали как артисты Беларуси, так уже и из России, причем из дальних уголков России приезжали к нам на выступление. На концертах шансона у нас сегодня усиление. У нас сегодня в гостях Михаил Захарович Шуфутинский, Афина, Петрухин, группа «Рождество». Мы максимально наполнили концерты, чтобы зрителю понравилось, и для них это было очень знаково и интересно.
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