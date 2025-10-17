FT: Трамп на Аляске повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти

На августовской встрече на Аляске президент США Дональд Трамп пытался договориться с лидером РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта в обмен на смягчение санкций, но российская сторона отказалась, настаивая на выполнении условий Москвы. Об этом пишет Financial Times.

В ходе переговоров Трамп несколько раз повышал голос и в итоге отменил запланированный обед.

«По словам людей, застигнутый врасплох, Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти. В конечном итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед…» — говорится в материале.

16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между лидерами, после которого Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште.

Фото: pixabay