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FT: Трамп на Аляске повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти

17 октября 2025 12:33
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FT: Трамп на Аляске повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти-0

На августовской встрече на Аляске президент США Дональд Трамп пытался договориться с лидером РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта в обмен на смягчение санкций, но российская сторона отказалась, настаивая на выполнении условий Москвы. Об этом пишет Financial Times.

В ходе переговоров Трамп несколько раз повышал голос и в итоге отменил запланированный обед.

«По словам людей, застигнутый врасплох, Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти. В конечном итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед…» — говорится в материале.

16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между лидерами, после которого Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште.

Фото: pixabay

# Дональд Трамп # Международная политика # Владимир Путин

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