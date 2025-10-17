Илья Соловьёв сыграл за «Колорадо» в НХЛ

Очередной матч в составе «Колорадо» в Национальной хоккейной лиге провел Илья Соловьев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Лавины» убедительно победили «Коламбус» на его территории – 4:1.

Белорус выходил на лед в третьей паре обороны. Партнером стал Сэм Малински. Айстайм защитника составил 13 минут 41 секунду. Это меньше, чем у всех остальных исполнителей данного амплуа. Наш игрок исполнил 3 броска мимо ворот и завершил встречу с показателем полезности 0. В текущем розыгрыше у Соловьева 3 матча без бомбардирских баллов.