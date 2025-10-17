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Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»

17 октября 2025 13:22
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Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-1

Виктория Маркевич, телеведущая:
Доброе утро, меня зовут Виктория Маркевич, я телеведущая, освещаю самые главные события белорусской столицы и центрального региона.

Моя жизнь – это работа в студии, выезды на съемки и сценические выступления. Разные обстоятельства, разные образы, которые требуют удобной, стильной, а главное – практичной обуви. Тогда на помощь приходит «Марко». Особое место в моем гардеробе занимает обувь на каблуке.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-3

И в новой коллекции я уже присмотрела себе вот такие трендовые ботильоны на изящном каблуке-рюмочке. Натуральная кожа, гибкая конструкция и, что немаловажно, удобный подъем. В такой обуви к концу дня ногам точно будет комфортно.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-5

Как и любая девочка, я люблю, чтобы выбор образа не ограничивался одной только парой обуви. И новая коллекция «Марко» как раз про разнообразие. Здесь представлены как классические черные модели, так и ботильоны из натурального велюра в трендовом цвете бургунди.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-7

В контраст с изящным женственным моделям в коллекции представлены вот такие брутальные ботильоны на платформе и с каблуком цвета милитари.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-9

А для обладательниц широкой стопы в «Марко» есть модели с увеличенной полнотой.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-11

Встреча с друзьями, прогулки по городу, шопинг – все это требует обуви, в которой хочется находиться целый день. И вот такие ботинки на шнуровке цвета слоновой кости просто замечательно впишутся в мой гардероб. А еще такие модели представлены в различных фактурах натуральной кожи и глянцевый лак.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-13

К слову, эта модель повышенной комфортности. Выполнены ботинки по технологии литьевого метода крепления. Обладают супергибкой подошвой, а еще, помимо шнурков, конструкция дополнена молнией и эластичной вставкой.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-15

Новая коллекция специально для тех, кто живет в движении. Так, в этом сезоне для любительниц кед и кроссовок в «Марко» можно найти вот такие модели в стиле актив. В том числе классические высокие кеды, модели на утолщенной платформе и даже спортивные полусапожки.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-17

А в эти кроссовки я просто влюбилась. Здесь суперлегкая подошва из материала ЭВА и невероятно уютная баечка внутри.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-19

База любого осеннего гардероба – полусапожки на низком ходу. Советую обратить внимание вот на такую оригинальную модель челси на утолщенной подошве с имитацией вязаных гольфов. Удобно и практично.

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»-21

Переменчивая погода иногда настоящий вызов при подборе модных образов. Лично мне осенью на помощь очень часто приходят вот такие современные сапоги-трубы. Они легко сочетаются с любым образом, а что самое главное, в такой обуви будет точно тепло и комфортно вплоть до первых зимних заморозков.

Выбирайте то, что подходит именно вам. И будь вы в офисе на работе, на сцене или в уютном кафе, с «Марко» вы всегда будете на высоте. А свой выбор на эту осень я уже сделала!

*На правах рекламы.

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