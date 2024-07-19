«Мы умеем это делать!» Лукашенко рассказал о технологиях в АПК на примере поля Президента
Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается АПК, еще раньше Михаил Русый делился мнением с журналистами, что непогода не станет отговоркой в случае потери урожая. Аграрии сделают все, чтобы он не пропал.
Михаил Русый, уполномоченный представитель Президента в Брестской области:
Если есть там урожайность, вот пройдут, посмотрят, которая окупается затратами на топливо, значит будет молот. Если нет, а только убытки, все под дискование и посев редьки масличной для того, чтобы получить потом карман. На кукурузном поле аналогично.
Прежде чем подробно обсудить вопросы каждого региона – общая картина традиционно сначала от Госконтроля, а после слово министру сельского хозяйства. Да, он совсем недавно в должности, но давно в теме. Президент ждет конкретики, в этом году мы посеяли больше, к текущему моменту уже убрали озимый ячмень и можем делать выводы.
Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
800 тысяч тонн собрали, урожайность выше 30 центнеров, поэтому мы в этом году не снижаем посевные площади – 277 тысяч.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть озимый ячмень сеять будем?
– На уровне прошлого года.
Александр Лукашенко:
На уровне прошлого года, кто-то захочет больше, это их дело. Нам не надо указывать на местах, что сеять и как сеять, если они госзаказ выполняют, руководители предприятия. Не надо излишне заорганизовывать. Мы говорим о том, что ожидали большего от озимого ячменя.
– Условия перезимовки не позволили получить окончательно результат, ну и плюс недоработки в технологии сева и ухода.
– Значит, вывод один. Озимый ячмень – это культура капризная в условиях рискованного земледелия, то есть в Беларуси. Поэтому надо тщательно подбирать поля-предшественники. И он очень плохо переносит морозы и также выпревает, если много снега и так далее.
– Если много снега по весне, изобилие, то тогда тоже происходит снежная плесень и выпревание.
– Поэтому выбирайте нужные поля.
Нарушение технологии – это то, что ведет к потерям на длинной дистанции, то, с чем бороться нужно еще усерднее, чем с сорняками. Снова личный пример от Президента.
Александр Лукашенко:
Я рассказывал, пример у меня был. Приехал в свою деревню. Думаю, что-то деревня гудит, обычно тихо. Ночью все гремит. Выхожу на улицу, на поле Президента, где я экспериментирую, там 300 с лишним гектаров. Ночью сеют, ну, думаю, посмотрю, что же там с этой кукурузой получится? Идеальные посевы, идеальные всходы. Обработано все красиво. Мы умеем это делать, даже в плохих хозяйствах. Поэтому надо по-человечески подходить, с заботой определенной. Поэтому и в Витебской области можно возделывать рапс. И ты знаешь, в Оршанском районе или других там в этом кусте. Тебе 35 и 40 скажут, под 50 [центнеров – прим. ред.]. Видишь, Юрий Викторович, 50 в Оршанском районе есть хозяйства отдельно. А почему нет других?