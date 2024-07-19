«Мы умеем это делать!» Лукашенко рассказал о технологиях в АПК на примере поля Президента

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается АПК, еще раньше Михаил Русый делился мнением с журналистами, что непогода не станет отговоркой в случае потери урожая. Аграрии сделают все, чтобы он не пропал.

Михаил Русый, уполномоченный представитель Президента в Брестской области:

Если есть там урожайность, вот пройдут, посмотрят, которая окупается затратами на топливо, значит будет молот. Если нет, а только убытки, все под дискование и посев редьки масличной для того, чтобы получить потом карман. На кукурузном поле аналогично. Прежде чем подробно обсудить вопросы каждого региона – общая картина традиционно сначала от Госконтроля, а после слово министру сельского хозяйства. Да, он совсем недавно в должности, но давно в теме. Президент ждет конкретики, в этом году мы посеяли больше, к текущему моменту уже убрали озимый ячмень и можем делать выводы.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

800 тысяч тонн собрали, урожайность выше 30 центнеров, поэтому мы в этом году не снижаем посевные площади – 277 тысяч. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть озимый ячмень сеять будем?

– На уровне прошлого года.

Александр Лукашенко:

На уровне прошлого года, кто-то захочет больше, это их дело. Нам не надо указывать на местах, что сеять и как сеять, если они госзаказ выполняют, руководители предприятия. Не надо излишне заорганизовывать. Мы говорим о том, что ожидали большего от озимого ячменя.

– Условия перезимовки не позволили получить окончательно результат, ну и плюс недоработки в технологии сева и ухода.

– Значит, вывод один. Озимый ячмень – это культура капризная в условиях рискованного земледелия, то есть в Беларуси. Поэтому надо тщательно подбирать поля-предшественники. И он очень плохо переносит морозы и также выпревает, если много снега и так далее.

– Если много снега по весне, изобилие, то тогда тоже происходит снежная плесень и выпревание.

– Поэтому выбирайте нужные поля. Нарушение технологии – это то, что ведет к потерям на длинной дистанции, то, с чем бороться нужно еще усерднее, чем с сорняками. Снова личный пример от Президента.